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Сирия: около 63 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома
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    Сирия: около 63 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома

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    Сирия: около 63 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома

    Дамаск, 26 апреля. Около 63 тысяч мирных жителей вернулись в свои дома в пригороде Дамаска Восточная Гута Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил генерал-майор Юрий Евтушенко, возглавляющий российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

    «Не прекращается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других населенных пунктах Восточной Гуты», — сказал он.

    Евтушенко уточнил, что в свои дома вернулись 62 тысячи 946 сирийцев. Он добавил, что в провинции Дамаск продолжается работа, направленная на стабилизацию обстановки в регионе.

    Ранее Восточная Гута перешла под контроль сирийских правительственных войск. Об этом писала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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