Сирия: около 63 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома

Дамаск, 26 апреля. Около 63 тысяч мирных жителей вернулись в свои дома в пригороде Дамаска Восточная Гута Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил генерал-майор Юрий Евтушенко, возглавляющий российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

«Не прекращается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других населенных пунктах Восточной Гуты», — сказал он.

Евтушенко уточнил, что в свои дома вернулись 62 тысячи 946 сирийцев. Он добавил, что в провинции Дамаск продолжается работа, направленная на стабилизацию обстановки в регионе.

Ранее Восточная Гута перешла под контроль сирийских правительственных войск. Об этом писала RT.