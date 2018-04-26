Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в США
Вашингтон, 26 апреля. Около 20 человек пострадали при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в США, штате Висконсин.
Как сообщает телеканал ABC, начальник пожарной службы города Сьюпириор Стив Панджер предположил, что взорвалась небольшая емкость, в которой была сырая нефть или битум.
Персонал завода эвакуировали. Огонь, который, казалось, пожарные оперативно затушили, разгорелся вновь.
В настоящее время нет точных данных о состоянии пострадавших. По данным телеканала, госпитализированы пять человек. По разным данным, пострадали до 20 человек.
Civil Emergency Message for Douglas County, Wisconsin https://t.co/68KkHALO04 pic.twitter.com/RJ60GJhR9C— Hurst & Hondo (@DuluthPD_S18) April 26, 2018
Некоторые СМИ сообщают о погибших, однако на данный момент эта информация официально не подтверждена.
Как сообщает BreakingNNow, полиция попросила эвакуироваться всех, кто находится в 10 милях к югу от нефтеперерабатывающего завода в Висконсине, в трех милях к востоку и западу и в радиусе 1 мили от завода.
BREAKING: Large fire engulfs oil refinery in Wisconsin; thousands of people being evacuated now pic.twitter.com/694WFTdkUB— TAP ALERTS (@TAPAlerts) April 26, 2018