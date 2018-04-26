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Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в США 
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    Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в США 

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    Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в США 

    Вашингтон, 26 апреля. Около 20 человек пострадали при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в США, штате Висконсин.

    Как сообщает телеканал ABC, начальник пожарной службы города Сьюпириор Стив Панджер предположил, что взорвалась небольшая емкость, в которой была сырая нефть или битум.

    Персонал завода эвакуировали. Огонь, который, казалось, пожарные оперативно затушили, разгорелся вновь. 

    В настоящее время нет точных данных о состоянии пострадавших. По данным телеканала, госпитализированы пять человек. По разным данным, пострадали до 20 человек.

    Некоторые СМИ сообщают о погибших, однако на данный момент эта информация официально не подтверждена. 

    Как сообщает BreakingNNow, полиция попросила эвакуироваться всех, кто находится в 10 милях к югу от нефтеперерабатывающего завода в Висконсине, в трех милях к востоку и западу и в радиусе 1 мили от завода.

     

    Автор: Олеся Волкова
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