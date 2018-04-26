Меню
Политика
Генерал-майор ВС РФ объяснил, почему армия Сирии не могла сбросить баллоны с хлором на жилые дома
Политика
Собчак опровергла информацию о посещении Крыма
Следующая новость
Загрузка...

    Генерал-майор ВС РФ объяснил, почему армия Сирии не могла сбросить баллоны с хлором на жилые дома

    517

    Генерал-майор ВС РФ объяснил, почему армия Сирии не могла сбросить баллоны с хлором на жилые дома

    Дамаск, 26 апреля. Сирийские правительственные войска не могли сбросить баллоны с хлором на жилые дома города Дума Сирийской Арабской Республики. Такое заявление сделал глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов.

    Он отметил, что этот вывод сделан на основе проведенного на местности тщательного анализа.

    «В ходе проверки информации о гибели мирных жителей в результате отравления хлором были обследованы жилые дома, в которых, по утверждению «Белых касок» находились тела жертв»,  — сказал Кириллов.

    Он также отметил, что в ходе исследования были выяснены обстоятельства, которые ставят под сомнение так называемые доказательства причастности к инциденту Дамаска.

    «Обращает на себя внимание тот факт, что баллон не деформирован. Это не соответствует последствиям его предполагаемого падения с большой высоты на бетонное основание. Редуктор баллона и стабилизатор курсовой устойчивости отсутствуют»,  — пояснил генерал-майор.

    Ранее стало известно, что шесть очевидцев инцидента в Думе были допрошены специалистами ОЗХО.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Провокация Запада в Думе подвела мир к угрозе новой войны — Шульгин

    Провокация Запада в Думе подвела мир к угрозе новой войны — Шульгин

    20:40   26 Апреля 2018
    870
    Сотрудники ФСБ обезвредили 26 боевиков и членов бандподполья, готовивших теракты в России

    Сотрудники ФСБ обезвредили 26 боевиков и членов бандподполья, готовивших теракты в России

    20:36   26 Апреля 2018
    630
    «У госпитализированных было удушье от пыли и дыма»: врач из сирийской Думы опроверг версию о «химатаке»

    «У госпитализированных было удушье от пыли и дыма»: врач из сирийской Думы опроверг версию о «химатаке»

    20:23   26 Апреля 2018
    4081
    Отбросить показную шелуху: Путин обрисовал задачи, стоящие перед высшей школой для технологического прорыва

    Отбросить показную шелуху: Путин обрисовал задачи, стоящие перед высшей школой для технологического прорыва

    19:25   26 Апреля 2018
    213