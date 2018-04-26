Генерал-майор ВС РФ объяснил, почему армия Сирии не могла сбросить баллоны с хлором на жилые дома

Дамаск, 26 апреля. Сирийские правительственные войска не могли сбросить баллоны с хлором на жилые дома города Дума Сирийской Арабской Республики. Такое заявление сделал глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов.

Он отметил, что этот вывод сделан на основе проведенного на местности тщательного анализа.

«В ходе проверки информации о гибели мирных жителей в результате отравления хлором были обследованы жилые дома, в которых, по утверждению «Белых касок» находились тела жертв», — сказал Кириллов.

Он также отметил, что в ходе исследования были выяснены обстоятельства, которые ставят под сомнение так называемые доказательства причастности к инциденту Дамаска.

«Обращает на себя внимание тот факт, что баллон не деформирован. Это не соответствует последствиям его предполагаемого падения с большой высоты на бетонное основание. Редуктор баллона и стабилизатор курсовой устойчивости отсутствуют», — пояснил генерал-майор.

Ранее стало известно, что шесть очевидцев инцидента в Думе были допрошены специалистами ОЗХО.