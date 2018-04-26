Путин утвердил указ о праздновании 100-летия Бурятии в 2023 году

Москва, 26 апреля. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия Бурятии в 2023 году. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2023 году 100-летия образования Республики Бурятия», — говорится в указе главы государства.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня образования республики Татарстан в 2020 году. При этом власти Татарстана уже начали подготовку к праздничным мероприятиям.