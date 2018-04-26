Дамаск обнаружил у террористов химикаты из Германии и Великобритании

Гаага, 26 апреля. Подразделения вооруженных сил Сирии обнаружили склады террористов с химикатами, которые были произведены в Германии и Великобритании. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя Сирии при Организации запрещения химического оружия (ОЗХО) Гасан Обаид на брифинге в Гааге.

Он выразил надежду, что миссия экспертов ОЗХО, которая находится в Сирии, посетит склады террористов, которые были обнаружены в городе Дума. Он также добавил, что обнаруженные в Думе химикаты были произведены в Германии и Великобритании, в том числе из лаборатории Портон-Даун в Солсбери.

«Тогда все ложные обвинения будут разоблачены, и мир узнает правду», — подчеркнул Обаид.

В свою очередь постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Москва настаивает на том, чтобы эксперты прибыли в Думу и осмотрели обнаруженные там подпольные лаборатории террористов, где хранились химикаты и производились химические боеприпасы.