Сирия, 27 апреля. Встреча министров иностранных дел РФ, Турции и Ирана пройдет в Москве 28 апреля. ИГ1 предприняло несколько попыток нападения в различных регионах Ирака. «Тахрир Сурия» возобновила столкновения с «Ан-Нусрой»*** в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли точечные авиаудары по позициям «Ан-Нусры» в провинции Хама; обеспечивали воздушное прикрытие САА к югу от Дамаска.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливали укрепрайоны террористов ИГ к югу от Дамаска; заняли здание завода в квартале Аль-Мадания на юге Дамаска.

«Исламское государство»1: атаковало КПП «Тель Сафук» вблизи сирийско-иракской границы; попыталось пробраться в город Мосул в провинции Ниневия в Ираке; напало на полицейский опорный пункт в иракской провинции Киркук; понесло потери в живой силе южнее Дамаска.

«Тахрир Аш-Шам»: утверждала, что командир иранских отрядов КСИР погиб в ходе боев с ИГ южнее столицы; выступила против САА в районе лагеря «Аль-Ярмук» к югу от Дамаска; заявила о начале наступления против САА на севере Хамы.

«Джебхат Тахрир Сурия»: возобновила столкновения с «Джебхат Ан-Нусрой»1 в провинции Идлиб.

Провинция Дамаск

К югу от Дамаска в течение дня разворачивались бои между правительственной армией и отрядами «Исламского государства». Как передавал в сети Twitter военный источник (IvanSidorenko1), части Сирийской арабской армии (САА) ударили по опорным пунктам террористической группировки в районах Хаджар Аль-Асвад и Аль-Мадания. В результате вооруженного противостояния под контроль правительственных подразделений перешел завод по переработке отходов. Кроме того, во время столкновений были ликвидированы более десяти радикалов ИГ, а также несколько подземных переходов. Прикрытие с воздуха силам САР обеспечивали российские ВКС. Взаимные обстрелы также отмечались в районе населенных пунктов Бейт-Сахма и Ялда, передавал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

По информации Twitter-канала (QalaatAlMudiq), силы «Джебхат Ан-Нусры», дислоцирующиеся неподалеку, также вели бои с САА. Оппозиционные источники публиковали сообщения о том, что в ходе вооруженных стычек был убит заместитель командира проасадовского формирования Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) по имени Хайдар Наама. Тем не менее данная информация так и не получила подтверждения от официальных новостных порталов.

Провинция Латакия

На севере Латакии вновь отмечались вооруженные стычки между силами вооруженной оппозиции и Сирийской арабской армией (САА). Согласно информации военного источника в сети Twitter (sayed_ridha), отряды одной из бригад Сирийской свободной армии (ССА) продолжили обстреливать укрепрайоны правительственных подразделений. В ответ на это части САР нанесли ответные удары по огневым позициям исламистов. Об этом сообщал на своей странице в Twitter военный источник (sayed_ridha). Информации о потерях со стороны боевиков все еще не поступало.

Таким образом, несмотря на то, что провинция считается одним из самых безопасных районов Сирии, в районе границы с соседним Идлибом не прекращаются вооруженные боестолкновения.

Провинция Идлиб

Артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) вновь нанесли ответные удары по опорным пунктам незаконных вооруженных формирований, сотрудничающих с «Джебхат Ан-Нусрой», на юге региона. После провокационных обстрелов со стороны боевиков части армии САР открыли ответный огонь по военным объектам террористической группировки на окраине населенного пункта Аль-Хабит. Как сообщалось ранее, несмотря на то, что на территории Идлиба находится одна из зон снижения напряженности, в отношении «Джебхат Ан-Нусры» режим прекращения огня не действует.

Во второй половине дня вновь вспыхнули вооруженные стычки между формированиями «Джебхат Тахрир Сурия» и «Тахрир Аш-Шам». По данным новостного портала Al Masdar News, во время нападения боевиков группировки «Сукур Аш-Шам», союзной «Тахрир Сурии», был застрелен один из лидеров «Ан-Нусры». «Тахрир Сурия», в свою очередь, лишилась одного из высокопоставленных командиров в результате атаки неизвестных исламистов, предположительно, из числа «Джебхат Фатх Аш-Шам»1.

Провинция Ракка

В городе Ракка прогремел новый взрыв. Согласно информации новостного портала Halab Today TV, взрывное устройство, установленное еще во время оккупации населенного пункта боевиками «Исламского государства», разорвалось в одном из центральных кварталов. В результате детонации СВУ погиб один из местных жителей, еще как минимум трое гражданских лиц были ранены. Таким образом, курдские формирования, под контролем которых находится административный центр провинции, до сих пор не провели полное разминирование захваченных ими территорий.

Как передавал информационный портал SANA News, в Организации Объединенных Наций признали то, что Ракка находится в катастрофической гуманитарной ситуации. Напомним, в результате постоянных авианалетов международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки в руины были превращены около 70-80 процентов населенного пункта. В том числе, были разрушены плотины, мосты, больницы, школы и центры развития.

Провинция Хама

На севере Хамы в течение всего дня фиксировались ожесточенные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами антиправительственного альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой». Артиллерия правительственных подразделений продолжила вести огонь по военным объектам террористической группировки. Значительную поддержку силам САР оказывали российские военные самолеты, наносившие точечные авиаудары по огневым позициям радикалов «Джебхат Фатх Аш-Шам» на окраине населенных пунктов Аль-Латамина и Кафр Зета. Об этом сообщал местный интернет-портал Hamah Now.

К вечеру появилась информация о том, что «Тахрир Аш-Шам» объявила о начале военной операции против САА на севере Хамы. Обстрелам джихадистов подверглись укрепрайоны сил Башара Асада вблизи населенных пунктов Аль-Мугайр, Керназ, Хамамият и Кафр Набуда, в результате чего ранения получили несколько местных жителей. В свою очередь САА интенсифицировала удары по опорным пунктам террористов.

Ирак

В провинции Ниневия в минувшие сутки произошла новая вылазка ИГИЛовцев. Боевики так называемых «спящих ячеек» ИГ атаковали контрольно-пропускной пункт «Тель Сафук», расположенный у границы между Ираком и Сирией. В ходе вооруженного противостояния не менее четырех террористов «Исламского государства» были уничтожены, передавало агентство новостей Iraqi News. Кроме того, на подступах к Мосулу были задержаны пять бывших лидеров ИГ, которые пытались пробраться на территорию города под видом мирных жителей. Известно, что террористы намеревались устроить теракт в преддверии парламентских выборов 12 мая.

Во второй половине дня радикалы ИГ предприняли попытку нападения на полицейский опорный пункт в провинции Киркук. ИГИЛовцы атаковали КПП недалеко от города Рубейда. Несмотря на то, что иракским вооруженным силам удалось отразить атаку, во время столкновений были убиты двое сотрудников полиции. Во второй половине дня террористы также обстреляли электростанцию на юго-западе региона, о чем сообщал интернет-портал Terror Monitor.

Стало известно о том, что в Москве 28 апреля пройдет встреча представителей стран-гарантов соблюдения перемирия в Сирии. В столицу РФ прибудут министры иностранных дел России, Турции и Ирана, чтобы обсудить вопросы мирного урегулирования.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)