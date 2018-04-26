В Минобороны РФ рассказали о подготовке «Юнармии» к Параду Победы на Красной площади

В Москве прошла пресс-конференция, посвященная участию членов движения «Юнармия» в Параде Победы на Красной площади 9 мая. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Начальник Главного управления по работе с личным составом Министерства обороны РФ Михаил Барышев, член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Лебедева, директор Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования РФ Игорь Михеев и руководитель аппарата общественного движения «Юнармия» Елена Слесаренко и юнармейцы рассказали журналистам о том, что в военном параде на Красной площади, посвященном Дню Победы, в этом году примут участие 273 участника движения.

Юнармейцы пройдут маршем на парадах Победы в 28 городах России. Колонну возглавит начальник Главного штаба, олимпийский чемпион Дмитрий Труненков. Сейчас члены движения участвуют в репетициях парада в Москве и Подмосковье. Начальник Главного управления по работе с личным составом Министерства обороны РФ Михаил Барышев рассказал о том, что расчет юнармейцев пройдет по Красной площади на Параде Победы во второй раз — по инициативе министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу.

«Парад Победы на Красной площади — это главное мероприятие военно-патриотического воспитания молодежи в стране. Парад Победы это не только демонстрация достижений российских вооруженных сил. Он показывает молодежи значение и роль военнослужащих, учит быть патриотами, гордиться страной и ее армией. Вооруженные силы Российской Федерации предоставляет серьезные возможности для будущего карьерного роста, развития не только профессионального, но и личностного», — отметил Михаил Николаевич.

Также участники пресс-конференции рассказали о планах юнармейцев на лето. В федеральных, региональных и муниципальных детских лагерях пройдут более 1300 юнармейских смен. В программе «Юнармейское лето» примут участие более 80 тысяч детей. Это почти в шесть раз больше, чем в прошлом году.

Как отметила руководитель аппарата общественного движения «Юнармия» Елена Слесаренко, более 1000 лучших участников движения со всей страны будут бесплатно отдыхать и учиться в детских лагерях «Артек», «Орленок», «Смена» и «Океан».

В «Смене» уже стартовала уникальная программа «Юнтех», а в «Орленке» — военно-спортивная смена «Юнармеец».