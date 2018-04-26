Путин утвердил указ о праздновании 100-летия Татарстана

Москва, 26 апреля. Президент России Владимир Путин утвердил указ «О праздновании 100-летия образования Республики Татарстан» в 2020 году. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2020 году 100-летия образования Республики Татарстан», — говорится в указе.

Стоит отметить, что в Татарстане уже началась подготовка к праздничным мероприятиям, посвященным 100-летию образования республики. В пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова заявили, что план праздничных мероприятий был утвержден правительством республики в 2016 году.