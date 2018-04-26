В МИД РФ отреагировали на назначение Помпео госсекретарем США
Москва, 26 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предвиденным событием назначение Майкла Помпео главой Госдепа США.
«Это предвиденная новость. Так должно было случиться, вот оно случилось», — заявила дипломат в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Напомним, что в четверг Сенат Конгресса утвердил 70-м госсекретарем США Майкла Помпео, который до этого занимал пост главы Центра разведывательного управления.
В скором времени Помпео должен быть приведен к присяге. В данный момент исполняющим обязанности государственного секретаря является Джон Салливан. Предыдущий глава американской дипломатии Рекс Тиллерсон ушел в отставку.