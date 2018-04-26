Меню
Политика
В МИД РФ отреагировали на назначение Помпео госсекретарем США
Политика
Собчак опровергла информацию о посещении Крыма
Следующая новость
Загрузка...

    В МИД РФ отреагировали на назначение Помпео госсекретарем США

    103

    В МИД РФ отреагировали на назначение Помпео госсекретарем США

    Москва, 26 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предвиденным событием назначение Майкла Помпео главой Госдепа США.

    «Это предвиденная новость. Так должно было случиться, вот оно случилось», — заявила дипломат в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

    Напомним, что в четверг Сенат Конгресса утвердил 70-м госсекретарем США Майкла Помпео, который до этого занимал пост главы Центра разведывательного управления.

    В скором времени Помпео должен быть приведен к присяге. В данный момент исполняющим обязанности государственного секретаря является Джон Салливан. Предыдущий глава американской дипломатии Рекс Тиллерсон ушел в отставку.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Провокация Запада в Думе подвела мир к угрозе новой войны — Шульгин

    Провокация Запада в Думе подвела мир к угрозе новой войны — Шульгин

    20:40   26 Апреля 2018
    849
    Сотрудники ФСБ обезвредили 26 боевиков и членов бандподполья, готовивших теракты в России

    Сотрудники ФСБ обезвредили 26 боевиков и членов бандподполья, готовивших теракты в России

    20:36   26 Апреля 2018
    616
    «У госпитализированных было удушье от пыли и дыма»: врач из сирийской Думы опроверг версию о «химатаке»

    «У госпитализированных было удушье от пыли и дыма»: врач из сирийской Думы опроверг версию о «химатаке»

    20:23   26 Апреля 2018
    4036
    Отбросить показную шелуху: Путин обрисовал задачи, стоящие перед высшей школой для технологического прорыва

    Отбросить показную шелуху: Путин обрисовал задачи, стоящие перед высшей школой для технологического прорыва

    19:25   26 Апреля 2018
    211