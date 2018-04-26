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Сирия: специалисты ОЗХО опросили шесть свидетелей инцидента в Думе
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    Сирия: специалисты ОЗХО опросили шесть свидетелей инцидента в Думе

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    Сирия: специалисты ОЗХО опросили шесть свидетелей инцидента в Думе

    Дамаск, 26 апреля. Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) опросили шестерых очевидцев инцидента в городе Дума Сирийской Арабской Республики, которые прибыли в ОЗХО. Об этом сообщил постоянный представитель России при организации Александр Шульгин в ходе пресс-конференции, прошедшей при участии свидетелей инцидента в Думе.

    «Из числа сирийских представителей, находящихся здесь, шесть человек уже были опрошены техническими экспертами ОЗХО», — пояснил Шульгин, слова которого цитирует ТАСС.

    Следует отметить, что ранее Соединенные Штаты и их союзники голословно обвиняли сирийские власти в химической атаке в Думе. Под этим предлогом США, Великобритания и Франция предприняли ракетную атаку против САР.

    Официальный Дамаск опровергал эти заявления. Москва также настаивает на недопустимости бездоказательных обвинений в применении химического оружия.

    Автор: Сергей Свазовский
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