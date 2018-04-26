Сирия: специалисты ОЗХО опросили шесть свидетелей инцидента в Думе

Дамаск, 26 апреля. Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) опросили шестерых очевидцев инцидента в городе Дума Сирийской Арабской Республики, которые прибыли в ОЗХО. Об этом сообщил постоянный представитель России при организации Александр Шульгин в ходе пресс-конференции, прошедшей при участии свидетелей инцидента в Думе.

«Из числа сирийских представителей, находящихся здесь, шесть человек уже были опрошены техническими экспертами ОЗХО», — пояснил Шульгин, слова которого цитирует ТАСС.

Следует отметить, что ранее Соединенные Штаты и их союзники голословно обвиняли сирийские власти в химической атаке в Думе. Под этим предлогом США, Великобритания и Франция предприняли ракетную атаку против САР.

Официальный Дамаск опровергал эти заявления. Москва также настаивает на недопустимости бездоказательных обвинений в применении химического оружия.