«Мы приехали рассказать правду»: сотрудник больницы в Думе отрицает давление на делегацию медиков

Гаага, 26 апреля. В штаб-квартиру Организации по запрещению химического оружия в Гааге прибыли медики, ставшие свидетелями постановочной «химатаки» в сирийской Думе. Медики и сотрудники больницы приняли участие в брифинге, в ходе которого рассказали о том, что произошло 7 апреля в сирийской Думе.

Администратор отделения неотложной скорой помощи больницы в Думе Ахмад Хашуа заявил, что на делегацию медиков не оказывалось никакого давления до приезда в Гаагу.

«Это очень странный вопрос, мы приехали сюда не потому, что на нас оказывалось давление. Нам никто не говорил, что сказать, мы приехали рассказать правду», — заявил Хашуа, отвечая на вопрос одного из западных журналистов о том, оказывалось ли давление на делегацию медиков из сирийской Думы.

Напомним, 7 апреля неправительственная организация «Белые каски» распространила видеоролик, на котором запечатлена инсценировка «химической атаки» в сирийском городе Дума. Россия опровергла информацию о «химатаке», отметив, что «Белые каски» не являются достоверным источником.