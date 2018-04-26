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Никто не забыт, ничто не забыто. В Петербурге прошел автопробег по местам боевой славы. ФАН-ТВ
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    Никто не забыт, ничто не забыто. В Петербурге прошел автопробег по местам боевой славы. ФАН-ТВ

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    У здания администрации Ленинградской области собрались участники автопробега, в том числе представители органов власти, общественных организаций и политических партий. Старт акции дал председатель Законодательного собрания Ленобласти Сергей Бебенин.

    «Автопробег по местам боевой славы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, посвященный 73 годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне, на старт, внимание, марш!»  — дает команду чиновник.

    Первой остановкой на маршруте автопробега стал «Монумент героическим защитникам Ленинграда». Там возложили цветы, почтили память погибших минутой молчания.

    Участник Великой Отечественной войны, капитан 1 ранга Василий Егорский ушел на фронт 15-летним мальчишкой. О тех днях он вспоминает в стихах.

    «Я — сын народа Советского Союза. Вся жизнь моя на море, на посту. Я защищал границы нашего народа. И был всегда я начеку. Мой труд суров был и опасен. И по морям бросала меня судьба. Ведь сильный флот России нужен. И об этом забывать нельзя. Я добровольцем ушел на флот в августе 42-ого, и Родине и военно-морскому флоту прослужил 52 календарных года», — рассказывает ветеран.

    Никто не забыт, ничто не забыто. В Петербурге прошел автопробег по местам боевой славы. ФАН-ТВ

    У мемориала «Разорванное кольцо» представители общественных организаций и волонтеры возложили цветы. Перед участниками автопробега выступил отец Богдан.

    «Мы всегда будем с особым благоговением относиться к нашим воинам-защитникам; оберегать их память; погибших и умерших от ран, всех потрудившихся ради победы, выполнявших свой священный долг. И сегодняшний автопробег, посвященный великой победе, еще раз напоминает нам о подвиге и мужестве тех, кто проливал свою кровь, отстаивая каждый метр святой земли», — зачитал священник послание от епископа Мстислава.

    У музея–диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» для ветеранов работала полевая кухня и была подготовлена развлекательная программа.

    В традиционном автопробеге приняли участие 600 человек, было задействовано около 30 автомобилей.

    Автор: Оксана Стяжкина; Александр Яремчук
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