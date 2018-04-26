Путин оценил ведущие разработки Петербургского политехнического университета

Санкт-Петербург, 26 апреля. Президент России Владимир Путин ознакомился с ведущими разработками Санкт-Петербургского университета Петра Великого. Глава государства также побывал в лаборатории легких материалов и конструкций этого вуза.

Во время визита президента руководство Политеха рассказало о применении «Платформы создания цифровых двойников», которая позволила разработать «лучший в классе» электромобиль CML-CAR. Руководство уверяет, что этот авто легче и энергоэффективнее моделей Tesla, Audi, Mercedes.

Эта же технология позволяет осуществлять различные виртуальные испытания, проходить краш-тесты в виртуальной реальности без применения настоящей машины.

На презентации также показали систему искусственного интеллекта для диагностики рака легких, ультразвуковой скальпель и уникальное узи-оборудование.

Ранее сообщалось, что Путин поручил правительству расширить число студенческих общежитий.