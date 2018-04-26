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Путин оценил ведущие разработки Петербургского политехнического университета
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    Путин оценил ведущие разработки Петербургского политехнического университета

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    Путин оценил ведущие разработки Петербургского политехнического университета

    Санкт-Петербург, 26 апреля. Президент России Владимир Путин ознакомился с ведущими разработками Санкт-Петербургского университета Петра Великого. Глава государства также побывал в лаборатории легких материалов и конструкций этого вуза.

    Во время визита президента руководство Политеха рассказало о применении «Платформы создания цифровых двойников», которая позволила разработать «лучший в классе» электромобиль  CML-CAR. Руководство уверяет, что этот авто легче и энергоэффективнее моделей Tesla, Audi, Mercedes.

    Эта же технология позволяет осуществлять различные виртуальные испытания, проходить краш-тесты в виртуальной реальности без применения настоящей машины.

    На презентации также показали систему искусственного интеллекта для диагностики рака легких, ультразвуковой скальпель и уникальное узи-оборудование.

    Ранее сообщалось, что Путин поручил правительству расширить число студенческих общежитий. 

    Автор: Дима Оленин
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