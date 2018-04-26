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Друг госпитализированного Джигарханяна рассказал о самочувствии артиста
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    Друг госпитализированного Джигарханяна рассказал о самочувствии артиста

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    Друг госпитализированного Джигарханяна рассказал о самочувствии артиста

    Москва, 26 апреля. Друг госпитализированного в Москве Армена Джигарханяна опроверг сообщения СМИ о том, что артист впал в кому.

    Артур Согомонян рассказал Федеральному агентству новостей, что никакой комы и экстренной госпитализации на самом деле не было. Джигарханян решил пройти обследование, так как чувствовал слабость.

    Ранее СМИ сообщили, что экстренно госпитализирован в одну из столичных больниц с инфарктом. Однако выяснилось, что артист просто лег на обследование.

    Автор: Катерина Михайлиди
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