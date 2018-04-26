Путин утвердил основы пограничной политики РФ

Москва, 26 апреля. Президент России Владимир Путин подписал указ об основах государственной пограничной политики РФ. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту указа, правительству Российской Федерации поручается «обеспечить реализацию Основ государственной пограничной политики».

Стоит отметить, что 6 апреля в ходе заседания Совета Безопасности РФ Владимир Путин заявил, что действующие основы пограничной политики были утверждены в 1996 году, отметив, что в настоящее время данные нормы нуждаются в серьезной доработке с учетом меняющейся ситуации в мире.