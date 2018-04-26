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Новости Сирии
Сотрудник больницы в Думе отрицает давление на сирийскую делегацию в Гааге
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    Сотрудник больницы в Думе отрицает давление на сирийскую делегацию в Гааге

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    Сотрудник больницы в Думе отрицает давление на сирийскую делегацию в Гааге

    Москва, 26 апреля. Администратор отделения неотложной помощи больницы в сирийском городе Дума Ахмад Хашуа на пресс-конференции в Гааге заявил, что на делегацию не оказывалось давления перед приездом на мероприятие.

    Напомним, что в четверг в штаб-квартире ОЗХО прошел брифинг с участием свидетелей так называемой химатаки. Среди делегатов, прибывших в Гаагу, оказалась семья мальчика Хасана Диаба, который был задействован в ролике «Белых касок» о якобы имевшей место химической атаке. Именно этот мальчик рассказал о том, как его поливали водой в больнице Думы.

    «Это очень странный вопрос, мы приехали сюда не потому, что на нас оказывалось давление. Нам никто не говорил, что сказать, мы приехали рассказать правду», — заявил Хашуа в ответ на вопрос одного из журналистов о том, оказывалось ли давление на делегацию, прибывшую на брифинг в Гаагу.

    В апреле группа «Белые каски» распространила ролик, который стал доказательством якобы имевшей место химатаки в сирийском городе Дума. В МИД РФ опровергли информацию об инциденте, назвав его информационным вбросом, цель которого — оправдать силовой удар извне.

    Автор: Алексей Громов
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