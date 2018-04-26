Джигарханян госпитализирован в Москве

Москва, 26 апреля. Народный артист СССР Армен Джигарханян доставлен в одну из московских клиник для профилактического обследования. Об этом сообщил друг актера Артур Согомонян.

«Армен Борисович чувствует себя не очень хорошо, но ничего критического, он проходит обследования и профилактику в больнице», — сказал Согомонян в комментарии РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Джигарханян экстренно госпитализирован в одну из столичных больниц с инфарктом, где в состоянии комы был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.