Сирийский мальчик Хасан Диаб рассказал в ОЗХО, как происходила инсценировка химатаки в Думе

Москва, 26 апреля. Сирийский мальчик Хасан Диаб, семья которого вынужденно приняла участие в постановочном видео «Белых касок» о химатаке в Сирии, дал показания в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

По его словам, в день якобы имевшей место химатаки он вместе с родными был в бомбоубежище, пока некие люди не провели их по туннелю в больницу, где неожиданно начали поливать водой. По непонятной причине мальчику также прыснули в рот антиспазматическое средство от астмы.

Напомним, что в начале апреля группа «Белые каски» сообщила о «химатаке» в сирийском городе Дума. В качестве доказательства был предоставлен видеоролик, в котором показывают, как сирийского мальчика поливают водой якобы для обеззараживания. Впоследствии этот мальчик рассказал журналистам о том, что ему и его семье сказали явиться в больницу, после чего принялись обливать водой и уложили на кровать.

Отметим, что местные врачи и представители российского Центра по примирению вражеских сторон в Сирии также не обнаружили следов химатаки в Думе.