Меню
Новости Сирии
Сирийский мальчик Хасан Диаб рассказал в ОЗХО, как происходила инсценировка химатаки в Думе
Политика
Генерал-майор ВС РФ объяснил, почему армия Сирии не могла сбросить баллоны с хлором на жилые дома
Следующая новость
Загрузка...

    Сирийский мальчик Хасан Диаб рассказал в ОЗХО, как происходила инсценировка химатаки в Думе

    511

    Сирийский мальчик Хасан Диаб рассказал в ОЗХО, как происходила инсценировка химатаки в Думе

    Москва, 26 апреля. Сирийский мальчик Хасан Диаб, семья которого вынужденно приняла участие в постановочном видео «Белых касок» о химатаке в Сирии, дал показания в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

    По его словам, в день якобы имевшей место химатаки он вместе с родными был в бомбоубежище, пока некие люди не провели их по туннелю в больницу, где неожиданно начали поливать водой. По непонятной причине мальчику также прыснули в рот антиспазматическое средство от астмы.

    Напомним, что в начале апреля группа «Белые каски» сообщила о «химатаке» в сирийском городе Дума. В качестве доказательства был предоставлен видеоролик, в котором показывают, как сирийского мальчика поливают водой якобы для обеззараживания. Впоследствии этот мальчик рассказал журналистам о том, что ему и его семье сказали явиться в больницу, после чего принялись обливать водой и уложили на кровать.

    Отметим, что местные врачи и представители российского Центра по примирению вражеских сторон в Сирии также не обнаружили следов химатаки в Думе.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Провокация Запада в Думе подвела мир к угрозе новой войны — Шульгин

    Провокация Запада в Думе подвела мир к угрозе новой войны — Шульгин

    20:40   26 Апреля 2018
    508
    Сотрудники ФСБ обезвредили 26 боевиков и членов бандподполья, готовивших теракты в России

    Сотрудники ФСБ обезвредили 26 боевиков и членов бандподполья, готовивших теракты в России

    20:36   26 Апреля 2018
    383
    «У госпитализированных было удушье от пыли и дыма»: врач из сирийской Думы опроверг версию о «химатаке»

    «У госпитализированных было удушье от пыли и дыма»: врач из сирийской Думы опроверг версию о «химатаке»

    20:23   26 Апреля 2018
    3257
    Отбросить показную шелуху: Путин обрисовал задачи, стоящие перед высшей школой для технологического прорыва

    Отбросить показную шелуху: Путин обрисовал задачи, стоящие перед высшей школой для технологического прорыва

    19:25   26 Апреля 2018
    138