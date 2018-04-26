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Сотрудники ФСБ обезвредили 26 боевиков и членов бандподполья, готовивших теракты в России
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    Сотрудники ФСБ обезвредили 26 боевиков и членов бандподполья, готовивших теракты в России

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    Сотрудники ФСБ обезвредили 26 боевиков и членов бандподполья, готовивших теракты в России

    Москва, 26 апреля. Федеральная служба безопасности России провела в пяти регионах серию спецопераций, по итогам которых была пресечена деятельность 26 участников бандгрупп и террористических структур. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

    «В период с 21 по 24 апреля проведен ряд успешных мероприятий, в результате которых пресечена на территориях республик Дагестан и Татарстан, Ставропольского края, Омской и Ульяновской областей противоправная деятельность 12 членов бандподполья и 14 участников террористических структур», — говорится в сообщении.

    В ведомстве также добавили, что задержанные на Ставрополье сторонники террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) планировали совершить теракт у здания правительства Ставропольского края, а также в здании управления ФСБ по региону. Кроме того, во время задержания один преступник оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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