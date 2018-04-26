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Насмотрелись шпионских фильмов: в Совфеде согласились со словами Пескова об американской паранойе
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    Насмотрелись шпионских фильмов: в Совфеде согласились со словами Пескова об американской паранойе

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    Насмотрелись шпионских фильмов: в Совфеде согласились с Песковым по поводу американской «паранойи»

    Сведения о том, что высланные из Соединенных Штатов российские дипломаты шпионили на территории США за мигрантами из РФ — паранойя. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Как минимум, если звучат такие обвинения, нужно назвать какие-то конкретные фамилии и конкретные причины, которые побудили американцев выступить с этими заявлениями. Ни то, ни другое сделано не было, поэтому выглядит по-прежнему как такие, я бы сказал, первичные и вторичные проявления паранойи, которая временами активируется у наших коллег», — отметил Песков.

    Как отмечает заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов, власти США больны «шпиономанией», которой пытаются отвлечь граждан от реальных проблем.

    Насмотрелись шпионских фильмов: в Совфеде согласились с Песковым по поводу американской «паранойи»

    «Учитывая,  сколько людей по разным причинам в свое время выехали из России в США, нам там надо было держать десятки тысяч шпионов, — говорит политик. — Кого именно американцы считают изменниками, я не знаю. Вообще-то госизмена – это статья уголовного кодекса. Я не слышал, чтобы россияне, под нее попавшие, были в США. Знаю, что в Соединенных Штатах работают наши ребята в Силиконовой долине, множество людей проживают на Брайтон Бич. В свое время они объявили себя диссидентами, чтобы получить гринкарту. Таких людей — больше двух миллионов! И чтобы устроить там за ними тотальную слежку, надо еще три миллиона шпионов. Я серьезно. Только на одного человека надо 7–8 агентов, чтобы круглосуточно вести наблюдение. Это действительно похоже на паранойю. Нашим спецслужбам делать нечего что ли, кроме как следить за студентами и пенсионерами? Вообще несерьезно. Мне кажется, логика американцев выстроена на излишнем просмотре их же фильмов про шпионов и чтении их же книжек про шпионов. Ну за кем нам там следить? Абсурд. Но он вписывается в картину шпиономании, которую в США нарисовали. А зачем? Да чтобы отвлечь от реальных проблем».

    О том, что среди российских дипломатов, высланных из США, были шпионы, сообщил канал CNN со ссылкой на источник в спецслужбах. По их данным, слежка якобы велась за перебежчиками из России и их семьями. Это якобы затронуло тех, кто по программе защиты свидетелей сменил имена.

    Напомним, 60 российских дипломатов США выслали в конце марта, выразив солидарность британским властям по делу Скрипалей. При этом в России неоднократно подчеркивали, что не имеют отношения к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери, а Британия так и не смогла привести доказательств.

    Автор: Алина Чемерис
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