Насмотрелись шпионских фильмов: в Совфеде согласились со словами Пескова об американской паранойе

Сведения о том, что высланные из Соединенных Штатов российские дипломаты шпионили на территории США за мигрантами из РФ — паранойя. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Как минимум, если звучат такие обвинения, нужно назвать какие-то конкретные фамилии и конкретные причины, которые побудили американцев выступить с этими заявлениями. Ни то, ни другое сделано не было, поэтому выглядит по-прежнему как такие, я бы сказал, первичные и вторичные проявления паранойи, которая временами активируется у наших коллег», — отметил Песков.

Как отмечает заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов, власти США больны «шпиономанией», которой пытаются отвлечь граждан от реальных проблем.

«Учитывая, сколько людей по разным причинам в свое время выехали из России в США, нам там надо было держать десятки тысяч шпионов, — говорит политик. — Кого именно американцы считают изменниками, я не знаю. Вообще-то госизмена – это статья уголовного кодекса. Я не слышал, чтобы россияне, под нее попавшие, были в США. Знаю, что в Соединенных Штатах работают наши ребята в Силиконовой долине, множество людей проживают на Брайтон Бич. В свое время они объявили себя диссидентами, чтобы получить гринкарту. Таких людей — больше двух миллионов! И чтобы устроить там за ними тотальную слежку, надо еще три миллиона шпионов. Я серьезно. Только на одного человека надо 7–8 агентов, чтобы круглосуточно вести наблюдение. Это действительно похоже на паранойю. Нашим спецслужбам делать нечего что ли, кроме как следить за студентами и пенсионерами? Вообще несерьезно. Мне кажется, логика американцев выстроена на излишнем просмотре их же фильмов про шпионов и чтении их же книжек про шпионов. Ну за кем нам там следить? Абсурд. Но он вписывается в картину шпиономании, которую в США нарисовали. А зачем? Да чтобы отвлечь от реальных проблем».

О том, что среди российских дипломатов, высланных из США, были шпионы, сообщил канал CNN со ссылкой на источник в спецслужбах. По их данным, слежка якобы велась за перебежчиками из России и их семьями. Это якобы затронуло тех, кто по программе защиты свидетелей сменил имена.

Напомним, 60 российских дипломатов США выслали в конце марта, выразив солидарность британским властям по делу Скрипалей. При этом в России неоднократно подчеркивали, что не имеют отношения к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери, а Британия так и не смогла привести доказательств.