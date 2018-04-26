Меню
Новости Сирии
Провокация Запада в Думе подвела мир к угрозе новой войны — Шульгин
Политика
Генерал-майор ВС РФ объяснил, почему армия Сирии не могла сбросить баллоны с хлором на жилые дома
Следующая новость
Загрузка...

    Провокация Запада в Думе подвела мир к угрозе новой войны — Шульгин

      /  Обновлено: 
    508

    Провокация Запада в Думе подвела мир к угрозе новой войны — Шульгин

    Гаага, 26 апреля. Инсценировка химатаки в сирийской Думе подвела мир к прямой угрозе нового военного столкновения. Об этом заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин на брифинге свидетелей произошедшего в Гааге.

    «Пожалуй впервые со времен карибского кризиса мир подошел к прямой черте — мир подошел к прямой угрозе прямого военного столкновения. Сейчас ситуация вроде как успокаивается, но по-прежнему раздается угроза применить силу против суверенного государства — Сирийской Арабской Республики, а значит угроза мощного конфликта все еще сохраняется», — заявил Шульгин в завершении брифинга, на котором участники инсценировки и медработники подтвердили, что «химатака» в сирийской Думе была фейком.

    Постпред России сравнил провокацию в Думе 7 апреля с так называемой гляйвицкой провокацией нацистов 

    «Нельзя, чтобы ситуация переросла в горячую войну», — подчеркнул Шульгин.

    Напомним, Запад использовал сообщения о якобы имевшей место «химатаке» в сирийском городе Дума для нанесения ударов по Сирии. Однако ни эксперты, ни местные жители не смогли подтвердить данный факт. Позже свидетели происходящего рассказали, что «химатака» на самом деле оказалась лишь инсценировкой.

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Провокация Запада в Думе подвела мир к угрозе новой войны — Шульгин

    Провокация Запада в Думе подвела мир к угрозе новой войны — Шульгин

    20:40   26 Апреля 2018
    508
    Сотрудники ФСБ обезвредили 26 боевиков и членов бандподполья, готовивших теракты в России

    Сотрудники ФСБ обезвредили 26 боевиков и членов бандподполья, готовивших теракты в России

    20:36   26 Апреля 2018
    383
    «У госпитализированных было удушье от пыли и дыма»: врач из сирийской Думы опроверг версию о «химатаке»

    «У госпитализированных было удушье от пыли и дыма»: врач из сирийской Думы опроверг версию о «химатаке»

    20:23   26 Апреля 2018
    3257
    Отбросить показную шелуху: Путин обрисовал задачи, стоящие перед высшей школой для технологического прорыва

    Отбросить показную шелуху: Путин обрисовал задачи, стоящие перед высшей школой для технологического прорыва

    19:25   26 Апреля 2018
    138