Гаага, 26 апреля. Инсценировка химатаки в сирийской Думе подвела мир к прямой угрозе нового военного столкновения. Об этом заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин на брифинге свидетелей произошедшего в Гааге.

«Пожалуй впервые со времен карибского кризиса мир подошел к прямой черте — мир подошел к прямой угрозе прямого военного столкновения. Сейчас ситуация вроде как успокаивается, но по-прежнему раздается угроза применить силу против суверенного государства — Сирийской Арабской Республики, а значит угроза мощного конфликта все еще сохраняется», — заявил Шульгин в завершении брифинга, на котором участники инсценировки и медработники подтвердили, что «химатака» в сирийской Думе была фейком.

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«Нельзя, чтобы ситуация переросла в горячую войну», — подчеркнул Шульгин.

Напомним, Запад использовал сообщения о якобы имевшей место «химатаке» в сирийском городе Дума для нанесения ударов по Сирии. Однако ни эксперты, ни местные жители не смогли подтвердить данный факт. Позже свидетели происходящего рассказали, что «химатака» на самом деле оказалась лишь инсценировкой.