Фальшивый видеоролик «Белых касок» имел далекоидущие последствия — постпред РФ

Москва, 26 апреля. Выступая на брифинге ОЗХО с участием свидетелей якобы имевшей место химатаки в сирийской Думе, постпред РФ при организации Александр Шульгин заявил, что созданный подопечными США «Белыми касками» видеоролик имел далекоидущие последствия.

«Сегодня мы поймали за руку клеветников, тех, кто пытался вводить в заблуждение мировую общественность. Но радоваться не хочется и торжествовать по этому поводу не хочется, потому что слишком серьезна ситуация», — сказал постпред.

Напомним, что 2 апреля группа «Белые каски» распространила информацию о применении химического оружия в сирийском городе Дума. Однако представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии не нашли следов применения отравляющих веществ при обследовании региона. На следующий день в ОЗХО приняли решение направить в Сирию своих сотрудников для проверки сообщений о возможной химатаке.