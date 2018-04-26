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Фальшивый видеоролик «Белых касок» имел далекоидущие последствия — постпред РФ
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    Фальшивый видеоролик «Белых касок» имел далекоидущие последствия — постпред РФ

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    Фальшивый видеоролик «Белых касок» имел далекоидущие последствия — постпред РФ

    Москва, 26 апреля. Выступая на брифинге ОЗХО с участием свидетелей якобы имевшей место химатаки в сирийской Думе, постпред РФ при организации Александр Шульгин заявил, что созданный подопечными США «Белыми касками» видеоролик имел далекоидущие последствия.

    «Сегодня мы поймали за руку клеветников, тех, кто пытался вводить в заблуждение мировую общественность. Но радоваться не хочется и торжествовать по этому поводу не хочется, потому что слишком серьезна ситуация», — сказал постпред.

    Напомним, что 2 апреля группа «Белые каски» распространила информацию о применении химического оружия в сирийском городе Дума. Однако представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии не нашли следов применения отравляющих веществ при обследовании региона. На следующий день в ОЗХО приняли решение направить в Сирию своих сотрудников для проверки сообщений о возможной химатаке.

    Автор: Алексей Громов
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