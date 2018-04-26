«У госпитализированных было удушье от пыли и дыма»: врач из сирийской Думы опроверг версию о «химатаке»

Гаага, 26 апреля. В штаб-квартиру Организации по запрещению химического оружия в Гааге приехали медики, которые стали свидетелями постановочной «химатаки» в сирийской Думе.

Один из врачей рассказал, что 6 апреля в 16.00 в больницу сирийской Думы начали поступать раненые в результате боевых действий в Восточной Гуте. На следующий день, в 19.00 в больницу поступили около 20 человек с легкими проблемами верхних дыхательных путей, результатом которых стали пыль и дым из-за бомбардировки.

«Не было выявлено симптомов использования «химоружия», не было суженных зрачков и других признаков на теле. Их состояние было легкой или средней степени тяжести. Мы не отправляли детей или взрослых на углубленное обследование или лечение. В этот день вообще не было смертельных случаев», — рассказал врач.

Напомним, 7 апреля неправительственная организация «Белые каски» распространила видео инсценировки «химической атаки» в сирийском городе Дума. Москва опровергла информацию о «химатаке», отметив, что «Белые каски» не являются достоверным источником.