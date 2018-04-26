Наши суда на Украину не ходят: в Росморречфлоте посмеялись над запретом Киева

Правительство Украины поддержало предложение министерства инфраструктуры запретить судам под российским флагом перевозки и транзит по внутренним водам страны. Запрет также распространят на заходящие в порты Крыма и Севастополь суда под флагами третьих стран.

«Это недопустимо, когда во время агрессии со стороны России по рекам Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда. Мы будем инициировать запрет на их заход в реки Украины», — заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

Украине также следует контролировать «несанкционированные заходы» судов в закрытые решением Киева порты Крыма, чтобы установить нарушителей и «принять меры», добавил он.

Согласно данным министерства инфраструктуры Украины, к внутренним водным путям в стране относится только Днепр — от Черного моря на юге до Киевского водохранилища на севере, где фарватер доходит до границы с Белоруссией. Кроме рек, согласно конвенции ООН по морскому праву, к внутренним водам также относят тонкую и мелкую полоску моря от линии наибольшего отлива в сторону суши. Но о судоходстве в этих районах речи не идет.

Как удалось выяснить Федеральному агентству новостей, вводимый украинским правительством запрет будет избыточным, потому что российские суда просто не ходят внутренними водными путями этой страны.

«Я не помню, чтобы такие заходы были. Ну разве что единичные», — заявил ФАН заместитель начальника управления внутреннего водного транспорта Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Игорь Злобин.

Не слышал о рейсах российских судов по рекам Украины и заместитель начальника управления безопасности судоходства Росморречфлота Юрий Панкрашкин.

У диспетчера администрации Азово-Донского бассейна внутренних водных путей также не оказалось подобной информации. Идущие на Украину суда должны проходить через его зону ответственности.

«У нас суда на Украину не идут. В Черное море только и в другие страны», — рассказал диспетчер корреспонденту ФАН.

В принципе, с Украины по Днепру и Припяти можно проплыть на территорию Белоруссии. Но там о заходе российских судов тоже ничего не известно.

«Российские суда к нам не заходят по причине отсутствия общих судоходных рек», — поведал ФАН заместитель начальника управления морского и речного транспорта министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Андрей Захаренко.

В то же время в стране бывают речники из Литвы, Польши и Украины. Возможно, скоро проходить по белорусским рекам смогут и суда из любых других стран — в ЕАЭС (единое экономическое пространство и таможенная территория Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России) идет работа над определением порядка доступа иностранных судов к внутренним водным путям, но пока он не готов, уточнил Захаренко.

Кабинет министров Украины решил запретить российским судам ходить внутренними водными путями страны на фоне скандала с арестом украинскими пограничниками в Азовском море российского рыболовецкого судна «Норд». Его команду обвиняют в нарушении правил пересечения государственной границы.