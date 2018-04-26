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Эксперт объяснил, почему Родченков отказался от своих показаний
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    Эксперт объяснил, почему Родченков отказался от своих показаний

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    Адвокаты посоветовали Родченкову отказаться от своих показаний — эксперт

    Изменение Григорием Родченковым своей риторики в отношении российских спортсменов свидетельствует об изменении тактики МОК и WADA в борьбе с допингом. Об этом Федеральному агентству новостей заявил заместитель директора центра спортивного менеджмента МГУ им. Ломоносова Сергей Алтухов.

    Ранее бывший глава «Антидопингового центра» Григорий Родченков на слушаниях в Спортивном арбитражном суде засвидетельствовал, что никогда не давал российским атлетам допинговый коктейль собственного производства. Более того, он даже не видел, чтобы они употребляли запрещенные препараты.

    «Действия, связанные с Родченковым, входят в компетенцию Следственного комитета России, он и должен этим мошенником заниматься, — сразу подчеркнул Алтухов. — Мне больше интересно, почему произошла смена позиции международных спортивных организаций? Первая причина, на мой взгляд, в том, что Родченков попросту не может предъявить какие-либо документальные факты, которые бы подтвердили — принимали или нет россияне «Дюшес» («фирменный» коктейль экс-директора Московской антидопинговой лаборатории — прим. ФАН). Следовательно, адвокаты посоветовали ему отказаться от своих показаний».

    Вторая причина, по мнению эксперта, куда шире и глобальнее, и она касается дальнейшей работы Международного олимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства в данном направлении, отметил Алтухов. И это связано с изменением общей тактики борьбы с допингом, которую предлагает ВАДА.

    «Она основана не на том, что говорили Родченков или кто-либо другой, — сказал эксперт. — А на том, что страны и федерации, где есть повышенное количество случаев выявления положительных допинг-проб, будут лишаться квоты или уменьшения таковой до одного спортсмена. Скажем, в тяжелой атлетике для стран, у которых подобные квоты подозрительно высокие».

    Такое решение было принято 19 апреля исполкомом МОК, где опыт все той же Международной федерации тяжелой атлетики признали позитивным. И президент МОК Томас Бах рекомендовал «масштабировать его на все остальные федерации».

    «В общем, как ни печально, количество участников Олимпийских игр будет определять антидопинговая служба, — продолжает Сергей Алтухов. — Более того, теперь ВАДА будет даже решать, в какие страны поедут Олимпиады и чемпионаты мира. Государствам, где замечены повышенные случаи употребления допинга, соответственно, в этом смысле откажут».

    Адвокаты посоветовали Родченкову отказаться от своих показаний — эксперт

    По словам Алтухова, «это мера и формула воздействия на непослушных и неугодных. И на тех, кто не научился писать терапевтические исключения, либо какие-то иные документы, связанные с допуском спортсменов, которым по медицинским показаниям разрешено принимать запрещенные препараты».

    «Чиновники МОК и ВАДА — неглупые ребята. И их нельзя недооценивать. Изменение тактики означает, что они признают свои слабые стороны и пытаются усилить свои дальнейшие позиции в этом вопросе», — резюмировал Сергей Алтухов.

    Автор: Марат Лашкин
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