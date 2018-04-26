Уфимский роддом: три экстренно эвакуированных роженицы родили здоровых детей

Грамотные, слаженные и оперативные действия медицинского персонала в экстремальной ситуации во время задымления помогли обезопасить пациентов Клинической больницы им. Куватова.

Как рассказал Федеральному агентству новостей заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Владимир Горин, действия персонала акушерского отделения республиканской клинической больницы в ситуации с пожаром были исключительно грамотные и профессиональные.

«Учитывая, что очаг возгорания находился рядом с палатами, было принято правильное решение — немедленно эвакуировать пациентов, рожениц и новорожденных, а не пытаться потушить его собственными силами», — похвалил медперсонал в интервью ФАН Владимир Горин.

Главврач больницы Ринат Нагаев в разговоре с ФАН сообщил, что решение не рисковать было принято, «поскольку мы не представляли, по какому сценарию будет развиваться ситуация. При активном содействии как сотрудников МЧС, так и коллег из других медицинских учреждений эвакуация прошла быстро и организованно».

Нагаев отмечает также, что все пациентки, в том числе и с грудничками, несмотря на ночное время, без паники покинули свои палаты и были переведены в соседние корпуса и другие больницы.

«Трое из эвакуированных в другие роддома сегодня уже родили здоровых ребятишек, — говорит Нагаев. — Особый вопрос стоял с детьми, которые были на аппарате искусственной вентиляции легких (всего девять человек). Но благодаря наличию транспортных средств, оборудованных специально для перевозки таких детей, их удалось быстро и безболезненно доставить в другие больницы».

Грамотность действий своего персонала он объясняет регулярно проводящимися тренировками и учебными тревогами, а также выдержкой пациенток. Такой же точки зрения придерживается и Владимир Горин.

Как сообщили ФАН в республиканском Минздраве, «в настоящее время акушерско-гинекологический корпус РКБ им. Куватова функционирует в полном объеме, и даже проводятся плановые операции». В свою очередь, в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан ФАН заявили, что никаких жалоб от пациентов или их родственников им не поступало.

Благополучное разрешение ситуации с пожаром все же оставляет на повестке дня вопрос о причинах возгорания электропроводки возле лампы дневного света. Дознаватели МЧС до получения окончательных результатов не готовы комментировать этот вопрос, но отметим, что акушерско-гинекологический корпус, где произошло ЧП, был построен совсем недавно – в 2013 году.

Информация о пожаре в Республиканской клинической больнице им. Куватова проступила 26 апреля в 02 часа 35 минут. Пожару была присвоена третья степень сложности. Для его ликвидации были привлечены силы в количестве 18 единиц техники. Всего из здания было эвакуировано 238 человек, в том числе 56 детей.