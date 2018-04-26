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Новости Сирии
Врачи из сирийской Думы рассказали о настоящих симптомах «пострадавших» от инсценированной «химатаки»
Новости Сирии
«У госпитализированных было удушье от пыли и дыма»: врач из сирийской Думы опроверг версию о «химатаке»
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    Врачи из сирийской Думы рассказали о настоящих симптомах «пострадавших» от инсценированной «химатаки»

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    Врачи из сирийской Думы рассказали о настоящих симптомах «пострадавших» от инсценированной «химатаки»

    Гаага, 26 апреля. Врач из сирийской Думы Халил Джейш заявил, что в день инсценировки «химатаки» в Восточной Гуте в больницу поступили люди с симптомами удушья, которые были вызвана пылью и дымом после бомбардировки. Об этом он рассказал на брифинге в ОЗХО с участием свидетелей «химатаки» в сирийской Думе.

    «В тот день я был в отделении неотложной помощи. К нам стали поступать больные с приступами удушья, около 15 случаев. Люди надышались дымом и пылью. Никаких других симптомов не было. Все это произошло в результате бомбардировки», — сказал Джейш.

    По словам медбрата из больницы в сирийской Думе, 7 апреля около 19.00 в госпиталь начали поступать люди, которые получили ранения в ходе бомбардировки, а также пациенты с признаками удушья.

    «В районе 19.00 к нам начали поступать люди с симптомами удушья, они надышались пылью. Мы приняли рутинные меры, чтобы улучшить их состояние. На видео видно, как заходят люди с криками «Химоружие! Химоружие!». В результате люди испугались, началась паника», — рссказал медбрат.

    Он также добавил, что медики проверили одну из поступивших девочек, однако никаких признаков воздействия химического оружия не обнаружили. По его словам на второй день у пациентов также не было зафиксировано последствий применения химоружия.

    Автор: Алексей Громов
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