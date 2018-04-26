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Это не шаг на сближение: эксперт прокомментировал предложение Пентагона смягчить антироссийские санкции 
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    Это не шаг на сближение: эксперт прокомментировал предложение Пентагона смягчить антироссийские санкции 

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    Это не шаг на сближение: эксперт прокомментировал предложение Пентагона смягчить антироссийские санкции 

    Чтобы Индия, Вьетнам и Индонезия смогли закупать оружие у США, глава Пентагона Джеймс Мэттис выступил с идеей внести исключения в закон об антироссийских санкциях. Об этом он заявил, взяв слово на конгрессе.

    «Я с нетерпением ожидаю совместной работы с конгрессом для решения проблем, связанных с национальной безопасностью, созданных этим актом, — отметил Мэттис, говоря о законе о санкциях. — Иначе мы не сможем действовать в наших собственных интересах и возложим огромное бремя на наших союзников или партнеров. Они [Индия, Вьетнам, Индонезия] стараются перейти на наши самолеты, наши оружейные системы, но им приходится что-то делать с [российским] наследием, чтобы их вооруженные силы продолжали функционировать».

    Как подчеркнул в интервью Федеральному агентству новостей директор института политических исследований, председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Марков, такое заявление главы Пентагона ни в коем случае нельзя считать дружественным для России шагом.

    Это не шаг на сближение: эксперт прокомментировал предложение Пентагона смягчить антироссийские санкции 

    «Известно, что для Соединенных Штатов отношения с Индией, Вьетнамом и Индонезией очень ценны, потому что в эти страны США поставляют оружие. Вряд ли предложение «смягчить санкции» станет повсеместным, — считает политик. — Американцы не будут действовать себе в ущерб. Они же и для России не во всех сферах ввели ограничения. Наши ракетные двигатели и титан они продолжат покупать. Конечно, эта санкционная война сказывается на многих странах, но все же направлена на нас. Удар был спланирован именно по России. Поэтому в данном случае предложение Мэттиса не является шагом на сближение с Россией и стремлением улучшить отношения. Конечно, если Индонезия, Индия и Вьетнам переориентируются на торговлю с США, мы от этого проиграем. Речь идет о миллиардных контрактах. Но Россия будет стремиться сохранить отношения с этими странами. Они стратегически важны. Поэтому, на мой взгляд, обязательно будут вестись переговоры».

    Глава Пентагона с просьбой о смягчении санкций намерен уже в этом году обратиться к госсекретарю США. Согласно закону CAATSA, Соединенные Штаты могут ввести санкции против третьих стран, которые продолжают сотрудничество с российскими компаниями, попавшими под ограничения, и предпринимателями, оказавшимися в черном списке.

    Напомним, в апреле власти США ввели санкции в отношении российских топ-менеджеров и госслужащих. Под удар попали и крупные корпорации.

    Автор: Алина Чемерис
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