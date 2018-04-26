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Новости Сирии
РФ готова доказать, что ролик «Белых касок» о «химатаке» в Сирии является инсценировкой
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    РФ готова доказать, что ролик «Белых касок» о «химатаке» в Сирии является инсценировкой

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    РФ готова доказать, что ролик «Белых касок» о «химатаке» в Сирии является инсценировкой

    Москва, 26 апреля. Россия может доказать, что видеоролик «Белых касок», который Запад использует, как «доказательство химической атаки в Думе», является грубой инсценировкой. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

    «Сегодня мы можем доказать, что видеоролик «Белых касок» - это грубая инсценировка, а следовательно, ссылки наших западных партнеров, как мы называем их, ссылки на этот материал, как на свидетельство «химической атаки», являются полностью несостоятельными», — сказал Шульгин.

    Напомним, 7 апреля неправительственная организация «Белые каски» распространила видеоролик, на котором запечатлена инсценировка «химической атаки» в сирийском городе Дума. Россия опровергла информацию о «химатаке», отметив, что «Белые каски» не являются достоверным источником. Позднее США, Великобритания и Франция нанесли серию ракетных ударов по Сирии, используя в качестве предлога постановочный ролик «Белых касок».

    Автор: Алексей Громов
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