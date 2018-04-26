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Не любят проигрывать: в Совфеде объяснили, почему США открещиваются от «Томагавков» из Сирии
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    Не любят проигрывать: в Совфеде объяснили, почему США открещиваются от «Томагавков» из Сирии

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    Не любят проигрывать: в Совфеде объяснили, почему США открещиваются от «Томагавков» из Сирии

    Москва, 26 апреля. Власти США не хотят признавать, что их ракеты были сбиты средствами ПВО в Сирии, потому что американцы не любят проигрывать. Об этом в четверг заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя отказ сотрудников американского посольства посетить брифинг в Москве, на котором демонстрировались перехваченные ракеты.

    «Американцы очень не любят проигрывать. Но еще больше не любят публично признавать свои поражения. Не случайно, что никто из представителей посольства США, причастных к военным делам, на брифинге в Москве, где демонстрировались обломки «Томагавков», не появился», — отметил он.

    Сенатор предположил, что американским дипломатам было бы неловко отрицать эффективность сирийских ПВО, если бы им пришлось держать в руках обломки американских ракет.

    Напомним, что в апреле США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по нескольким объектам правительственной армии Сирии в Хомсе и под Дамаском. Пентагон заявил, что все ракеты достигли цели, однако, по информации министерства обороны РФ, сирийские средства ПВО сбили 71 из 110 выпущенных ракет.

    Автор: Антон Соколов
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