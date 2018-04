Американские СМИ признали опасными попытки США изолировать Россию. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Стивена Ф. Коэна «Forgotten Truths: On the Imperative of Cooperating With—Not Criminalizing—Russia» (Забытые истины: о сотрудничестве c Россией вместо ее демонизации), опубликованной изданием The Nation.

Сотрудничество с Москвой по-прежнему имеет большое значение для национальной безопасности США.

Стивен Коэн, почетный профессор российских исследований и российской политики в Принстонском и Нью-Йоркском университетах утверждает, что уже более десятилетия Россия и ее руководство демонизируется и таким образом делегитимизируется американским истэблишментом.

Все началось с президента России Владимира Путина, но затем превратилось в общее русофобское настроение, которое за последние десять лет широко распространилось на Западе.

Сегодня на Западе «контакты» или «связи» с кем-либо, «связанным» прямо или косвенно с российскими властями, являются основанием для обвинения человека в том, что он «российская марионетка». По словам бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, сегодняшняя Россия «нагло нападает на все основы западной демократии». По всей видимости, Россия сегодня является не менее серьезной угрозой для США, чем СССР.

Позиция Вашингтона, по сути, заключается в том, что «криминальная» Россия, часто называемая «мафиозным государством», не может иметь никаких национальных интересов нигде, даже в пределах своих границ. Из такого отношения следует, что с такой страной не может быть дипломатических отношений, а только лишь военные.

Тем не менее за всю историю до открытого военного противостояния между двумя странами, к счастью, так и не дошло. Почему?

Даже школьники назовут вам самую очевидную причину. Как и Соединенные Штаты, Россия обладает огромным арсеналом ядерного оружия. У власти пока еще не было безумцев, жаждущих устроить ядерный апокалипсис. Единственная война, которую себе могут позволить Соединенные Штаты и Россия — та, что будет проходить на территории другого государства. Так, обе стороны в настоящее воюют в Сирии и вскоре могут сделать это на Украине или в Прибалтике.

Тем не менее, сегодняшняя холодная война включает в себя новую экзистенциальную опасность — международный терроризм, и полномасштабное антитеррористическое сотрудничество с Россией могло бы стать важным элементом безопасности и защиты от этой угрозы для обеих стран.

Не стоит забывать, что Россия остается крупнейшей страной в мире и обладает огромной долей природных ресурсов планеты — от энергии, железной руды, никеля и древесины до алмазов, золота и пресной воды. Это также один из ведущих мировых экспортеров оружия. Более того, Россия расположена прямо между Востоком и Западом, чьи цивилизации находятся в конфликте, а Россия действительно являются частью их обеих.

Много месяцев назад Коэн рассуждал о том, что Россия может «покинуть Запад», будучи изгнанной на Восток новой холодной войной, или же по собственному выбору. В этом и заключается другая ошибка, постоянно повторяемая американскими СМИ. Они беспрестанно твердят: «Россия изолирована от международного сообщества».

Она не может быть изолирована от международного сообщества. Это невозможно. Это всего лишь англо-американско-европейская самонадеянность.

Многогранные отношения между «путинской Россией» и такими «незападными» странами, как Китай, Иран, Индия (а также страны БРИКС), процветают. А ведь именно там находится большая часть территории мира, людей, ресурсов и растущих рынков. Короче говоря, если бы Россия покинула Запад, разговоры о «глобальном лидерстве» Америки стали бы еще более пустыми. Иначе говоря, что такое «глобализация» без России и ее партнеров?

Отрицать то, что Россия — влиятельный игрок на международной арене, очень глупо. Стоит только вспомнить важную роль России в иранском ядерном соглашении, ее закулисную роль в попытках разрешить конфликт с Северной Кореей, ее потенциал в качестве гаранта мира в Сирии, а также роль, которую она, вероятно, будет играть, когда Соединенные Штаты окончательно решат покинуть Афганистан. Россия может стать важным партнером для США, если Вашингтон осмелится увидеть ее в таком свете.

Во время предыдущей холодной войны Коэн начал налаживать «контакты» и «связи» с российским руководством и обществом, он часто говорил: «Дорога к национальной безопасности США проходит через Москву». Это высказывание не менее актуально сегодня.

Посол США в России Джон Хантсман 24 апреля заявил: «Мой президент неоднократно заявлял, что хочет улучшить отношения с Россией и с Владимиром Путиным. Вы можете это назвать стремлением к разрядке либо стремлением к более здоровым отношениям между нашими странами, но мой президент весьма искренен в этом желании, чтобы взаимоотношения между нашими странами были предсказуемыми, стабильными и крепкими. К этому же самому стремится и президент Путин».

Что ж, надеюсь, что хотя бы это желание Трампа исполнится.