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Слуцкий: ПАСЕ устала от безосновательной антироссийской истерии
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    Слуцкий: ПАСЕ устала от безосновательной антироссийской истерии

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    Леонид Слуцкий: «ПАСЕ устала от безосновательной антироссийской истерии»

    Москва, 26 апреля. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал ФАН итоги заседания комиссии специального — ad hoc — Бюро ПАСЕ по гармонизации деятельности уставных органов Совета Европы. По его словам, комиссия прошла в большей степени положительно: «все поняли, что ПАСЕ устала от безосновательной антироссийской истерии».

    Как рассказал Федеральному агентству новостей Леонид Слуцкий, большая часть авторитетных членов специального комитета, который возглавляет пока еще нынешний спикер ассамблеи итальянец Микеле Николетти, заняли достаточно конструктивную позицию.

    «Представители британской делегации подняли тему замораживания Россией взноса в Совет Европы, — пояснил Слуцкий. — Однако, это был хороший пас для того, чтобы разъяснить позицию РФ. Сегодня надо говорить не о деньгах, а о будущей роли Совета Европы и его Парламентской ассамблеи в формируемой новой европейской архитектуре XXI столетия, где разделительные линии играют все более и более деструктивную роль, разрушая саму организацию».

    Необходимо в самом ближайшем будущем принять регламентные поправки об исключении дискриминационных норм, позволяющих лишать ключевых полномочий национальные делегации, считает Слуцкий.

    «И нужно это делать не для России, хотя мы на этом настаиваем, а во имя будущего Совета Европы, — подчеркнул председатель комитета Госдумы по международным делам. — Любые санкции противоречат самому духу, природе, традициям и принципам парламентаризма. Меня поддержали многие авторитетные члены ПАСЕ, но против, естественно, были представители Украины, хотя их риторика была, скорее, сдутой».

    Леонид Слуцкий: «ПАСЕ устала от безосновательной антироссийской истерии»

    Как таковых субстантивных выпадов, по словам Слуцкого, против России на этом заседании специальной комиссии не было.

    «Конечно, до принятия поправок далеко, но если сравнивать дискуссию, от заседания к заседанию все больше членов комиссии выступают в пользу возвращения к полноформатному сотрудничеству с Россией и возможной рекомендации ПАСЕ принять поправки по снятию санкционных статей регламента ассамблеи», — подытожил депутат.

    Следующее заседание комиссии пройдет 1 июня в Загребе, предложения от политических групп и национальных делегаций будут собираться до 15 мая. Предстоит еще заседание в конце июня в Страсбурге на площадке летней сессии ПАСЕ.

    Автор: Елена Яровикова
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