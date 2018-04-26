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Жертв Чернобыльской катастрофы в годовщину аварии на ЧАЭС вспоминают по всему миру
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    Жертв Чернобыльской катастрофы в годовщину аварии на ЧАЭС вспоминают по всему миру

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    Жертв Чернобыльской катастрофы в годовщину аварии на ЧАЭС вспоминают по всему миру

    Москва, 26 апреля. Акции памяти о жертвах Чернобыльской катастрофы проходят сегодня в России и других странах мира.

    В международный День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах люди приносят цветы, чтобы почтить память жителей Чернобыля, а также ликвидаторов последствий аварии, которые скончались от лучевой болезни.

    Напомним, что авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года и стала крупнейшей катастрофой за всю историю атомной энергетики как по числу жертв, так и по экологическим последствиям.

    В результате взрыва произошло заражение территории в радиусе 30 км. Город Припять, который находился в эпицентре взрыва, был полностью эвакуирован, с тех пор он так и не был заселен. Число погибших оценивается в размере от 50 до 4 тыс. человек, если учитывать непоправимый вред здоровью, который был причинен ликвидаторам аварии.

    Автор: Антон Соколов
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