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Россия не допустит новой атаки США в Сирии — постпред РФ при ОЗХО
Новости Сирии
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    Россия не допустит новой атаки США в Сирии — постпред РФ при ОЗХО

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    Россия не допустит новой атаки США в Сирии — постпред РФ при ОЗХО

    Москва, 26 апреля. США вновь угрожают применением оружия против Сирии, однако Россия этого не допустит. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

    «Они (провокации – прим. ФАН) возможны, потому что американские наши партнеры опять угрожают новым применением оружия против Сирии, но мы этого не допустим», — заявил Шульгин.

    Напомним, 7 апреля неправительственная организация «Белые каски» распространила видео инсценировки «химической атаки» в сирийском городе Дума. Москва опровергла информацию о «химатаке», отметив, что «Белые каски» не являются достоверным источником.

    14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли серию ракетных ударов по территории Сирии под предлогом «химатаки» в сирийской Думе. По данным Минобороны РФ, США и их союзники выпустили по территории Сирии 103 крылатых ракеты, однако сирийским средствам ПВО удалось уничтожить 71 из них.

     

    Автор: Алексей Громов
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