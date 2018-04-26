Москва, 26 апреля. США вновь угрожают применением оружия против Сирии, однако Россия этого не допустит. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

«Они (провокации – прим. ФАН) возможны, потому что американские наши партнеры опять угрожают новым применением оружия против Сирии, но мы этого не допустим», — заявил Шульгин.

Напомним, 7 апреля неправительственная организация «Белые каски» распространила видео инсценировки «химической атаки» в сирийском городе Дума. Москва опровергла информацию о «химатаке», отметив, что «Белые каски» не являются достоверным источником.

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли серию ракетных ударов по территории Сирии под предлогом «химатаки» в сирийской Думе. По данным Минобороны РФ, США и их союзники выпустили по территории Сирии 103 крылатых ракеты, однако сирийским средствам ПВО удалось уничтожить 71 из них.