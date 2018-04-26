Путин поручил правительству расширить число студенческих общежитий

Москва, 26 апреля. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству расширить число университетских общежитий и кампусов. По его словам, кабинет министров в ближайшее время должен разработать программу по строительству новых корпусов.

«Чтобы у талантливых и мотивированных молодых людей независимо от их места жительства, дохода родителей были возможности для получения высшего образования, предлагаю реализовать в стране дополнительную программу строительства студенческих общежитий, современных комфортных кампусов», — отметил глава государства.

Путин отметил, что правительству предстоит детально обсудить планы по строительству общежитий с региональными властями и руководством вузов, а также найти источники финансирования для реализации этой программы. Президент подчеркнул, что за последние 18 лет расходы на высшее образование в стране выросли в четыре раза.