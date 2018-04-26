Меню
Общество
Путин поручил правительству расширить число студенческих общежитий
Новости Сирии
«У госпитализированных было удушье от пыли и дыма»: врач из сирийской Думы опроверг версию о «химатаке»
Следующая новость
Загрузка...

    Путин поручил правительству расширить число студенческих общежитий

    170

    Путин поручил правительству расширить число студенческих общежитий

    Москва, 26 апреля. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству расширить число университетских общежитий и кампусов. По его словам, кабинет министров в ближайшее время должен разработать программу по строительству новых корпусов.

    «Чтобы у талантливых и мотивированных молодых людей независимо от их места жительства, дохода родителей были возможности для получения высшего образования, предлагаю реализовать в стране дополнительную программу строительства студенческих общежитий, современных комфортных кампусов», — отметил глава государства.

    Путин отметил, что правительству предстоит детально обсудить планы по строительству общежитий с региональными властями и руководством вузов, а также найти источники финансирования для реализации этой программы. Президент подчеркнул, что за последние 18 лет расходы на высшее образование в стране выросли в четыре раза.

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Отбросить показную шелуху: Путин обрисовал задачи, стоящие перед высшей школой для технологического прорыва

    Отбросить показную шелуху: Путин обрисовал задачи, стоящие перед высшей школой для технологического прорыва

    19:25   26 Апреля 2018
    59
    Путин рассказал о молодых разработчиках не имеющей аналогов в мире системы вооружений РФ

    Путин рассказал о молодых разработчиках не имеющей аналогов в мире системы вооружений РФ

    17:47   26 Апреля 2018
    2336
    Родченков и Макларен отказались от обвинений в адрес российских спортсменов

    Родченков и Макларен отказались от обвинений в адрес российских спортсменов

    17:22   26 Апреля 2018
    4666
    Путин пообещал поддержку вузам РФ, ведущим успешные исследования

    Путин пообещал поддержку вузам РФ, ведущим успешные исследования

    16:39   26 Апреля 2018
    327