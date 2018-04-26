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Политика
Глава Пентагона не готов обвинить РФ в использовании систем РЭБ в Сирии
Политика
Генерал-майор ВС РФ объяснил, почему армия Сирии не могла сбросить баллоны с хлором на жилые дома
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    Глава Пентагона не готов обвинить РФ в использовании систем РЭБ в Сирии

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    Глава Пентагона не готов обвинить РФ в использовании систем РЭБ в Сирии

    Вашингтон, 26 апреля. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в настоящее время не намерен возлагать ответственность на Россию за использование средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против авиации США в Сирии. Об этом он заявил в ходе слушаний в сенатском комитете по делам вооруженных сил США.

    «Я не могу сейчас возложить ответственность на русских. Это очень загруженное пространство, там также присутствуют иранцы, есть силы правительства Сирии», — сказал Мэттис.

    Ранее глава командования силами специальных операций США Тони Томас заявил, что «силы противника США в Сирии» активно используют средства РЭБ против американской авиации, а также для блокирования средств коммуникации между военными США.

    Автор: Алексей Громов
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