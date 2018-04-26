Глава Пентагона не готов обвинить РФ в использовании систем РЭБ в Сирии

Вашингтон, 26 апреля. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в настоящее время не намерен возлагать ответственность на Россию за использование средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против авиации США в Сирии. Об этом он заявил в ходе слушаний в сенатском комитете по делам вооруженных сил США.

«Я не могу сейчас возложить ответственность на русских. Это очень загруженное пространство, там также присутствуют иранцы, есть силы правительства Сирии», — сказал Мэттис.

Ранее глава командования силами специальных операций США Тони Томас заявил, что «силы противника США в Сирии» активно используют средства РЭБ против американской авиации, а также для блокирования средств коммуникации между военными США.