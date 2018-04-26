Москва не позволит США вновь применить оружие против Сирии — постпред РФ

Москва, 26 апреля. США снова угрожают Сирии применением силы, но РФ этого не допустит, заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

«Они (провокации — прим. ред. ФАН) возможны, потому что американские наши партнеры опять угрожают новым применением оружия против Сирии, но мы этого не допустим», — заявил Шульгин в ходе пресс-конференции.

Напомним, что 26 апреля Россия организовала брифинг для постпредов ОЗХО с участием свидетелей химатаки в сирийской Думе. Участниками встречи стали 17 человек, которые были свидетелями произошедшего в городе. Среди них есть семья с тремя детьми, включая 11-летнего Хасана Диаба, который рассказал о том, как его поливали водой после якобы имевшей место химатаки.

Шульгин подчеркнул, что представители США, Франции и Великобритании не принимали участие в брифинге. Постпред не исключил, что они «боятся смотреть правде в лицо».

Ранее сообщалось, что врачи из сирийской Думы рассказали о настоящих симптомах «пострадавших» от инсценированной «химатаки». В частности, врач из сирийской Думы Халил Джейш заявил, что в день якобы имевшей место «химатаки» в Восточной Гуте в больницу были госпитализированы люди с симптомами удушья, которые были вызвана пылью и дымом после бомбардировки.