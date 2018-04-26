Сирия, 26 апреля. «Тахрир Аш-Шам» объявила о начале нового наступления против САА на севере Хамы. Турция обвинила курдских радикалов в организации взрыва на севере Алеппо. В Идлибе возобновились стычки между «Ан-Нусрой»*** и «Джебхат Тахрир Сурией», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают оказывать поддержку САА в северной части провинции Хама.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: за время военной операции к югу от Дамаска уничтожили около 200 боевиков ИГ;1 открыли ответный огонь по позициям исламистов на севере Хамы.

«Исламское государство»1: заявляет о потерях САА южнее Дамаска.

«Тахрир Аш-Шам»: потеряла одного из высокопоставленных лидеров в результате нападения боевиков «Сукур Аш-Шам» на юге Идлиба; объявила о начале нового наступления против САА к северо-западу от Хамы.

«Джебхат Тахрир Сурия»: лишилась одного из командиров во время обстрела неизвестных исламистов в северной части Идлиба.

ВС Турции: обвинили курдских радикалов в организации взрыва в районе Джараблуса на севере Алеппо.

Провинция Дамаск

На юге от столицы не утихают ожесточенные столкновения между радикалами «Исламского государства» с одной стороны и войсками Башара Асада при поддержке проправительственных ополченцев-шиитов с другой. Оппозиционный военный источник в сети Twitter (jisrtv) заявляет, что в ходе последних боев были убиты три солдата Сирийской арабской армии (САА). Однако официальные интернет-порталы данные сведения пока не подтверждали. Напротив, новостное агентство Al Masdar News сообщает о том, что силы «Исламского государства» продолжают нести потери. По предварительным данным, число боевиков группировки, уничтоженных в результате боестолкновений, достигло двухсот. Большая их часть была ликвидирована во время обстрелов артиллерии САР и воздушных атак сирийских ВВС.

Провинция Алеппо

В северной части провинции Алеппо у границы с Турцией произошел взрыв. Согласно сведениям новостного портала Al Masdar News, бомба, установленная под одним из припаркованных мотоциклов, была активирована недалеко от городского рынка в населенном пункте Аль-Гандора, расположенном недалеко от города Джараблус. Местные активисты сообщают, что в результате взрыва несколько мирных жителей были убиты или получили ранения. Турецкие вооруженные силы обвинили в организации теракта радикальные курдские формирования, связанные с Рабочей партией Курдистана (РПК).

Между тем бойцы проправительственных отрядов «Хезболла», освобожденные из плена «Джебхат Ан-Нусры»1, направились в родные города Нубль и Аз-Захра к северо-западу от столицы региона. Двое военнослужащих, выпущенных в соответствии с условиями соглашения членами группировки и сирийским правительством, попали в плен к исламистам около двух лет назад во время боев на юге Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис сообщил, что американские войска не покинут Сирию вследствие участившихся нападений террористов «Исламского государства». Более того, по заявлению Мэттиса, США намереваются продолжить наращивать военную мощь в САР. Напомним, Вашингтон в Сирии не только поддерживает радикальные формирования курдов, но и спонсирует некоторые группировки вооруженной оппозиции, базирующиеся в районе американской базы «Ат-Танф». Как отмечают многие военные эксперты, подобные меры направлены не на борьбу с терроризмом, а, скорее, на его поддержку.

Провинция Идлиб

В южной части провинции Идлиб вновь вспыхнули ожесточенные бои в рядах вооруженной оппозиции. Согласно данным новостного портала Al Masdar News, отряды исламистских формирований «Хайят Тахрир Аш-Шам» и «Исламская партия Восточного Туркестана» подверглись нападению одной из бригад коалиции «Джебхат Тахрир Сурия». В результате противостояния был убит один из высокопоставленных главарей «Джебхат Ан-Нусры» по прозвищу Абу Уорд Кафр Батех, а также двое его телохранителей. Нападение было совершено боевиками группировки «Сукур Аш-Шам», которая вошла в состав «Тахрир Сурии» в прошлом месяце.

Тем временем на севере региона недалеко от города Бинниш неизвестными был застрелен один из лидеров «Тахрир Сурии» по имени Абу Салим. Напомним, командование обоих незаконных вооруженных формирований достигло соглашения о временном прекращении боевых действий лишь накануне. Предыдущие попытки заключить перемирие также не увенчались успехом.

Провинция Хама

Джихадисты антиправительственной группировки «Джебхат Ан-Нусра» объявили о начале нового наступления против правительственных сил. Как передает информационное агентство Al Masdar News, боевики начали обстреливать опорные пункты Сирийской арабской армии (САА) к северо-западу от административного центра провинции одновременно на нескольких направлениях. Сообщается, что под ударом радикалов «Тахрир Аш-Шам» оказались контрольно-пропускные пункты САА в районе городов Аль-Мугайр, Керназ, Хамамият и Кафр Набуда. Поступают сообщения о пострадавших среди мирного населения. В ответ силы САР ударили по командным пунктам и путям снабжения исламистов вблизи городов Аль-Латамина и Кафр Зета. Российские военные самолеты оказали силам Башара Асада воздушную поддержку.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)