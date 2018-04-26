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В Индии считают необходимым продолжить переговоры о закупке С-400 у РФ, несмотря на санкции США
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    В Индии считают необходимым продолжить переговоры о закупке С-400 у РФ, несмотря на санкции США

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    В Индии считают необходимым продолжить переговоры о закупке С-400 у РФ, несмотря на санкции США

    Нью-Дели, 26 апреля. Начальник штаба военно-воздушных сил Индии Бирендер Сингх Дханоа заявил, что Индии необходимо продолжать переговоры с Россией о закупке зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», несмотря на санкции США против РФ.

    «Что касается С-400, решение по этому вопросу принимает правительство. Но, по моему мнению, Индии следует продолжать переговоры по этому вопросу. Комитет по ценовым переговорам должен выработать решение... только после этого дело дойдет до подписания контракта», — сказал Дханоа, отвечая на вопрос о возможном влиянии санкций США на сделку по закупке российских С-400.

    Стоит отметить, что Индия и Россия находятся на финальной стадии переговоров относительно будущего контракта на поставку пяти дивизионов зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Нью-Дели рассчитывает заключить соглашение с Москвой в следующем финансовом году (1 апреля 2018 – 31 марта 2019 года). Ожидается, что поставки С-400 начнутся спустя два года после подписания контракта.

    Автор: Алексей Громов
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