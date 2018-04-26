Журова: Мы изначально знали, что Родченков выдает фантазию за действительность

Москва, 26 апреля. Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по спринтерскому многоборью Светлана Журова в интервью корреспонденту Федеральному агентству новостей заявила, что с самого начала допингового скандала сомневалась в искренности Григория Родченкова.

«Я доверяю атлетам, потому что сама была спортсменкой и понимаю, кто на что-то способен, — говорит Журова. — Но даже такой ситуации, вряд ли бы они стали взаимодействовать с каким-то Родченковым. Поэтому первоначально для меня было сюрпризом, что они могли что-то взять из его рук».

По словам народного избранника, это были спортсмены высочайшего уровня, которые вряд ли стали бы рисковать и дополнительно стимулироваться себя.

«Первоначально эта ситуация была очень мутной и странной. Мне сразу казалось, что Родченков выдает фантазию за действительность. Может что-то он и делал с какими-то спортсменами, но явно не со всеми», — резюмировала Светлана Журова.

Напомним, 26 апреля во время слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) Григорий Родченков дал показания по поводу разработанного им допингового коктейля «Дюшес». Информатор WADA сообщил, что никогда не давал этого средства российским спортсменам и даже не видел, чтобы они его приминали. Кроме того, Родченков заявил, что не видел ни специальных инструкций по употреблению коктейля, ни якобы заранее заготовленной «чистой» мочи для подмены проб. Ученый заявил, что на его глазах ни один атлет не манипулировал со своими анализами.

И именно на этих показаниях строилось обвинение так называемого «доклада Макларена», в котором утверждалось, что в России якобы существует государственная система поддержки допинга. В итоге, многих ведущих спортсменов РФ не допустили к участию в Олимпийских играх в Пхенчхане.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «озвученные Родченковым обвинения в адрес России полностью беспочвенны и являются ложью.