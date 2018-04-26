Путин обсудил с главой Армении преодоление политического кризиса в стране

Москва, 26 апреля. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с временно исполняющим обязанности премьер-министра Армении Кареном Карапетяном урегулирование политического кризиса в республике.

«Было подчеркнуто, что урегулирование кризисной ситуации в Армении должно происходить исключительно в правовом поле, в рамках действующей конституции и на основе результатов легитимных парламентских выборов, проведенных в апреле 2017 года», — сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны подчеркнули важность избрания армянским парламентом нового премьер-министра, которое намечено на 1 мая.

Напомним, что на днях бывший президент Армении Серж Саргсян, который был назначен новым премьер-министром страны, сложил полномочия из-за массовых акций протеста. Вышедшие на улицу жители Еревана и других городов требовали отставки Саргсяна, обвиняя его в неэффективном управлении страной и экономическом упадке республики.