Медведев обсудил с Кудриным совершенствование госуправления

Москва, 26 апреля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с экспертами, в числе которых был глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. В ходе встречи обсуждались вопросы совершенствования государственного управления. Об этом сообщила пресс-секретарь главы российского правительства Наталья Тимакова.

«В рамках регулярных встреч Медведева с экспертами на этой неделе состоялась встреча с экспертами, в том числе с участием руководителя ЦСР Кудрина, на которой обсуждались вопросы совершенствования госуправления», — сказала Тимакова.

Она также добавила, что в ходе встречи Кудрин ознакомил премьер-министра со своими идеями по данному вопросу.

Накануне экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин сообщил, что недавно провел встречу с главой правительства России Дмитрием Медведевым, в ходе которой обсуждалась стратегия социально-экономического развития страны.