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Медведев обсудил с Кудриным совершенствование госуправления
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    Медведев обсудил с Кудриным совершенствование госуправления

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    Медведев обсудил с Кудриным совершенствование госуправления

    Москва, 26 апреля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с экспертами, в числе которых был глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. В ходе встречи обсуждались вопросы совершенствования государственного управления. Об этом сообщила пресс-секретарь главы российского правительства Наталья Тимакова.

    «В рамках регулярных встреч Медведева с экспертами на этой неделе состоялась встреча с экспертами, в том числе с участием руководителя ЦСР Кудрина, на которой обсуждались вопросы совершенствования госуправления», — сказала Тимакова.

    Она также добавила, что в ходе встречи Кудрин ознакомил премьер-министра со своими идеями по данному вопросу.

    Накануне экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин сообщил, что недавно провел встречу с главой правительства России Дмитрием Медведевым, в ходе которой обсуждалась стратегия социально-экономического развития страны.

    Автор: Алексей Громов
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