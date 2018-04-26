Москва, 26 апреля. Депутат Госдумы и всемирно известный спортсмен Николай Валуев считает заявления Григория Родченкова и Ричарда Макларена неудачной попыткой сдать назад.

«Эти персонажи всегда в своих заявлениях и «исследованиях» пытались писать так, чтобы у них осталась возможность сдать назад, — пояснил Николай Валуев. — Чтобы их якобы выводы можно было трактовать в обе стороны и оставалась хотя бы маленькая возможность сдать назад. Но в словах Родченкова были и конкретные обвинения».

Почему они сделали такой крутой разворот от первоначальных заявлений, неизвестно.

«Сейчас главный вопрос в том, лягут ли заявления этих двоих в основу решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне, куда, вероятно, обратятся все наши отстраненные от Олимпиады и других мировых стартов спортсмены за восстановлением справедливости, — констатирует Валуев. — Если их заявления будут произнесены в зале суда в Лозанне, это будет окончательным и бесповоротным юридически свершившимся фактом. А сейчас пока это только очередное высказывание».

Заявление информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова, по мнению Валуева, все равно довольно неоднозначно.

«Он говорит так, что все равно можно предположить, что спортсмены все-таки употребляли допинг, — пояснил Валуев. — Но при этом Родченков не имел к этому отношения — он не видел, не участвовал. Главное, что он всегда утверждал, что в России существует якобы государственная система поддержки принятия допинга и распространения допинга в российской сборной. И пока никто от обвинений в сторону государства не отказался».

С самого начала, по мнению Николая Валуева, никто и не скрывал, что допинговый скандал был направлен исключительно на очернение государства.

«Изначально это был исключительно политический процесс, а не связанный со спортсменами, говорит Николай Валуев. — И «дело Скрипалей», уверен, закончится тем же – громким пшиком. Опровержения всегда публикуются мелким шрифтом и маленькими невидимыми тиражами, а вовсе не теми, которыми спускались в прессу и вкладывались в умы общественности. Так и Родченков с Маклареном – в итоге тихо-тихо, стоя в углу, так, чтоб никто не слышал, говорят: «Я же отказался». Вовсе не настолько громогласно, как тогда, когда кого-то обвиняли».

Напомним, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков отказался от своих прежних показаний по поводу употребления российскими спортсменами допингового коктейля под названием «Дюшес».

Как следует из материалов, опубликованных на сайте Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), Родченков, в частности, сообщил, что никогда не давал коктейль российским спортсменам, не видел, как они его употребляли и не видел, чтобы спортсмены или тренеры получали инструкции по его употреблению.

Кроме того, согласно его новым показаниям, он никогда не видел, чтобы спортсмены заранее заготавливали чистую мочу для допинг-тестов, и чтобы они вообще как-то манипулировали со своими анализами.



Вслед за Родченковым от своих предыдущих выводов отказался профессор Ричард Макларен – глава независимой комиссии WADA, автор доклада об употреблении допинга в сборной России.