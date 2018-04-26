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«Вскрывая вражескую бронетехнику»: СМИ рассказали о преимуществах нового БМПТ «Терминатор»
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    «Вскрывая вражескую бронетехнику»: СМИ рассказали о преимуществах нового БМПТ «Терминатор»

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    «Вскрывая вражескую бронетехнику»: СМИ рассказали о преимуществах нового БМПТ «Терминатор»

    Боевая машина поддержки танков «Терминатор» принята на вооружение и серийно поставляется в российскую армию. Первая партия машин уже передана военным, сообщили представители компании-производителя «Уралвагонзавод».

    Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи Russian BMPT-72 Terminator 2 tank support combat vehicles cleared for service (Российская боевая машина БМПТ-72 «Терминатор-2» готова к серийному выпуску), опубликованной порталом Army Recognition.

    По словам представителей Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ), российские военные еще на военно-техническом форуме «Армия-2017» выразили заинтересованность разработанной машиной. И вскоре с УВЗ был подписан соответствующий контракт.

    Ранее УКБТМ уже пытался привлечь внимание армии к своим разработкам, представляя «Терминатор-1» и его обновленную модификацию «Терминатор-2» на различных оборонных выставках. Долгое время Минобороны России их игнорировало, однако со временем все недостатки были устранены, и боевая машина оказалась на вооружении.

    БМПТ "Терминатор" в Сирии

    «Терминатор» — это большой шаг вперед по сравнению с модифицированной зенитной самоходной установкой «Шилка» и зенитным ракетно-пушечным комплексом «Тунгуска». Новейшая машина оснащена броней танкового уровня, укрепленной дополнительными средствами, а ее вооружение позволяет эффективно поражать как пехоту, так и хорошо защищенные цели.

    Боевая машина огневой поддержки БМПТ-72 («Терминатор-2») построена на базе шасси танка Т-72. Согласно официальному каталогу корпорации УВЗ, машина имеет общий вес не более 44 т (+2%), общую длину 7,2м, общую ширину 3,6 м и общую высоту 3,2 м. Экипаж транспортного средства состоит из трех военнослужащих (командир, оператор и водитель). БМПТ-72 может развивать максимальную скорость в 60 км/ч и имеет запас хода на 550 км (с внешними топливными баками).

    Комплект вооружения машины включает в себя две автоматические пушки 2А42 калибра 30 мм с боекомплектом из 850 снарядов, а также полуавтоматическую лазерно-лучевую управляемую ракетную систему с четырьмя готовыми к запуску управляемыми ракетами и пулемет Калашникова ПКТМ калибра 7,62 мм с боекомплектом из 2100 патронов. Оружейная система позволяет «Терминатору» буквально «вскрывать» вражескую бронетехнику.

    «Вскрывая вражескую бронетехнику»: СМИ рассказали о преимуществах нового БМПТ «Терминатор»

    БМПТ «Терминатор» предназначен для подавления противотанковой живой силы противника, вооруженной реактивными гранатометами, переносными противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) и стрелковым оружием, а также для поражения основных боевых танков, боевых машин пехоты (БМП), легких бронированных целей, вертолетов и низколетящих самолетов с неподвижным крылом. Терминатор уже проявил себя в Сирии. Российские конструкторы решили вносить необходимые изменения в конструкцию машины на основе анализа боевого применения.

    Автор: Алексей Громов
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