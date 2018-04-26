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Двое мирных жителей погибли при обстреле Докучаевска со стороны ВСУ
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    Двое мирных жителей погибли при обстреле Докучаевска со стороны ВСУ

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    ЛНР: двое мирных жителей погибли при обстреле Докучаевска со стороны ВСУ

    Луганск, 26 апреля. Двое мирных жителей погибли в результате обстрела вооруженными силами Украины населенного пункта Докучаевск, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Массированный огонь по населенному пункту Докучаевск ВСУ открывали два раза из запрещенного минскими соглашениями оружия.

    «В результате обстрела с направления н.п. Новотроицкое из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями,  погибли двое мирных жителей — муж и жена, которые во время обстрела находились дома, по адресу ул. Горная, 59», — сообщили в Представительстве ДНР в СЦКК.

    Автор: Дарья Фролова; ФАН; Луганск
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