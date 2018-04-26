Не хочет ругаться с Путиным: эксперт разоблачил «жесткую» позицию Трампа по России

Никто из американских президентов ранее не занимал более жесткую позицию по отношению к России, чем Дональд Трамп. Об этом лидер Соединенных Штатов заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Сговора между мной и Россией не было. Никто не занимал по отношению к России более жесткую позицию, чем я. Можете спросить об этом президента Путина», — отметил Трамп.

По мнению кандидата политических наук, политолога Сергея Судакова, Трамп умеет только «красиво говорить». В интервью Федеральному агентству новостей эксперт пояснил: нынешний американский лидер в контексте отношений с Россией действительно обошел своих предшественников, но только отнюдь не по жесткости.

«Я считаю, Трамп не самый жесткий. Его талант в том, что он небывалыми темпами рушит отношения с Россией. Действительно, в этом он всех превзошел. Никому из прежних президентов не удавалось так быстро этого сделать, — подчеркивает политолог. — На мой взгляд, все эти громкие заявления адресованы в первую очередь сторонникам и оппонентам Трампа внутри страны и ориентированы никак не на внешнюю коммуникацию», — разоблачил заявления Трампа Судаков.

Также Судаков отметил: несмотря на то, что Трамп уже больше года возглавляет страну, он так и не научился действовать самостоятельно.

«Американский президент сегодня не может принимать решения. Он только периодически кричит своим избирателям, мол, «мы сумеем обойти любой закон», — говорит Судаков. — В его восприятии сегодняшняя Россия – главное исчадие ада. Но тем не менее Трамп ни разу ничего плохого не сказал про нашего президента Владимира Путина. С одной стороны, это заявление американцам, что ради страны Трамп готов даже уничтожить Россию, с другой — он просто не хочет ругаться с Путиным. Сегодня, на мой взгляд, Трамп похож на крупного, неповоротливого колосса, который вынужден наигрывать очки своей команде. Трамп хочет стать этаким президентом для всех американцев, но тем не менее поддерживает имидж лидера, который говорит больше, чем делает. У Трампа много ярких заявлений, но если взять дела — здесь все совсем иначе. Пока Трамп не начнет думать собственной головой, мы никогда не узнаем, каков он настоящий. Прошло уже больше года с момента, как он вступил в должность, а мы видим перед собой несамостоятельного лидера».

Говоря о своей жесткости к России, Дональд Трамп напомнил о том, что по его решению российские дипломаты покинули Соединенные Штаты. Более того, он же дал распоряжение ввести пошлины на алюминий.

«Начиная с военной сферы и заканчивая нефтью, да и многое другое: таможенные пошлины на алюминий, поскольку они направляли нам много алюминия; 60 человек, которых мы выслали — так называемых дипломатов. Никто не был столь жестким, даже близко к этому не был», — подчеркнул Трамп.

Пошлины Трамп также ввел на импорт стали. По его словам, это необходимо для «защиты национальной безопасности» Соединенных Штатов.