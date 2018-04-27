Сирия, 27 апреля. ИГ1 несет потери в результате междоусобных стычек боевиков в Хаджине на юге Дейр-эз-Зора. Главари «Джебхат ан-Нусры»***1, «Джебхат Тахрир Сурии» и ССА** заключили перемирие в ходе встречи к западу от Алеппо. САА уничтожила десятки военных объектов ИГИЛ1 в южных пригородах Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли порядка 60 объектов ИГ, уничтожив туннель и не меньше пяти боевиков, на юге Дамаска; продолжают перестрелки с исламистскими группировками на севере Латакии.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): заключила очередное перемирие с «Тахрир Сурией» и ССА после встречи к западу от Алеппо; активизировала разведку позиций ИГ и сформировала новый пункт наблюдения на западе Даръа; укрепляет оборону в Северо-восточной Латакии.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): планирует контратаку опорных пунктов армии САР на юге Дамаска с использованием «джихад-мобиля»; потеряло как минимум 13 боевиков в ходе междоусобиц в Хаджине в провинции Дейр-эз-Зор.

«Ахрар аш-Шам»: несет потери в боях с САА в районе Растанского котла; планирует совместные действия с «Нусрой» и ССА против армии САР в Алеппо и Идлибе.

Провинция Дамаск

В течение ночи осуществлялось огневое поражение позиций «Исламского государства» в южных пригородах Дамаска. ВВС САР и артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) обстреляли порядка 60 объектов боевиков, сообщает информагентство SANA News. В частности, на окраине квартала Шейх Зази был уничтожен туннель, использовавшийся исламистами для доставки оружия и боеприпасов на передовые позиции. Под его завалами погибли, по меньшей мере, пять террористов.

Несмотря на планомерное продвижение подразделений САА вглубь анклава джихадистов на юге столицы, главари ИГИЛ все еще рассчитывают отбить наступление правительственных сил. Так, военные источники портала Damascus Now передают, что полевые командиры террористической группировки намерены провести контратаку позиций войск САР в микрорайоне Аль-Джура с использованием «джихад-мобиля».

Провинция Латакия

Боевики «Джебхат Фатх аш-Шам» и подконтрольных «Ан-Нусре» группировок сосредоточили усилия на укреплении обороны в северо-восточной части Латакии. Для этого в окрестностях населенного пункта Барза были организованы работы по оборудованию подземного укрытия, а в юго-восточных предместьях города Кабана прошли мероприятия по усилению передовых позиций, сообщает информационный Twitter-канал (@SyriaWar2). При этом террористы не прекращают обстрелов опорных пунктов сирийской армии и близлежащих мирных районов. Отряды «Хайят Тахрир аш-Шам» открыли минометный огонь по поселению Икко со стороны Кабаны. К счастью, передает источник, никто из местных жителей не пострадал, в рядах САА тоже обошлось без потерь. Тем временем сами боевики в результате ответного артиллерийского удара войск САР понесли урон в живой силе.

Провинция Алеппо

Главари «Джебхат ан-Нусры», «Джебхат Тахрир Сурии» и Сирийской свободной армии (ССА) заключили соглашение о введении режима прекращения огня на всех направлениях, сообщает оппозиционный канал в Twitter (@FSAPlatform). Однако среди членов «Тахрир аш-Шам» много лиц, недовольных этими договоренностями. Некоторые из боевиков утверждают, что их лидеры тем самым «предали память своих погибших бойцов». Между тем полевые командиры формирований в настоящее время обсуждают возможность совместного противостояния силами армии САР в западной части Алеппо и на востоке провинции Идлиб.

Провинция Хомс

На границе провинций Хама и Хомс в районе Растанского котла продолжаются столкновения между сирийскими войсками и террористическими бандформированиями. По информации новостного ресурса в Twitter (@NatDefFor), в результате боев вблизи поселения Каббат Аль-Курди погибли семь боевиков «Ахрар аш-Шам». При этом исламисты продолжают укреплять оборону новыми отрядами в районах прифронтовых населенных пунктов Сулейм, Таль Амри, Бурайгит. Дополнительные бандгруппы перебрасываются из центральной части анклава, преимущественно из-под городов Дейр Фуль и Аз-Заафарана. Кроме того, было установлено, что джихадисты подготовили РСЗО к северу от Ар-Растана для проведения массированных обстрелов позиций правительственных войск САР на другой стороне от реки Эль-Аси.

Провинция Дейр-эз-Зор

По сведениям сирийского портала Muraselon, на контролируемой «Исламским государством» территории в районе города Хаджин, расположенного на восточном берегу Евфрата на юге провинции Дейр-эз-Зор, отмечаются случаи вооруженных столкновений между отдельными бандгруппами ИГИЛ. Причинами стычек являются низкий уровень боевого духа в рядах остатков отрядов террористической организации и разногласия по поводу распределения провизии и материально-технических средств. В ходе последних боев было убито как минимум 13 террористов. Кроме того, в регионе отмечаются случаи самовольного оставления занимаемых позиций целыми бандформированиями ИГ.

Провинция Даръа

На западе от Даръа продолжается вооруженное противостояние между отрядами «Джебхат Фатх аш-Шам» и ИГИЛ. Согласно информации Qalaat Al Mudiq, полевые командиры «Ан-Нусры» активизировали разведку деятельности бандгрупп противника путем оборудования новых пунктов наблюдения в окрестностях города Аш-Шейх Саад. Отмечается, что при нанесении огневого поражения по вскрытым целям «Исламского государства» боевиками, в частности, используются ударные беспилотники. Кроме того, ближе к городу Адван были передислоцированы несколько новых отрядов «Тахрир аш-Шам». Также на окраине долины Вади Ад-Далия «Ан-Нусрой» был оборудован новый блокпост, необходимый для того, чтобы пресечь попытки отрядов ИГ прорваться в указанный район.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)