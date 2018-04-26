В Пентагоне заявили о необходимости пересмотреть запрет на военное сотрудничество с РФ

Вашингтон, 26 апреля. Министерство обороны США не исключает возможности возобновления военных контактов с Россией, которые Вашингтон сам заморозил в 2014 году. Об этом в четверг заявил глава ведомства Джеймс Мэттис.

Отвечая на вопрос сенатора Джека Рида, он согласился с тем, что в условиях существования очагов политической нестабильности США должны сотрудничать с Россией по вопросам безопасности.

«Да, сенатор Рид, это имеет смысл», — сказал глава Пентагона.

Напомним, что США и НАТО заморозили все контакты с Россией в 2014 году, когда на Украине произошел государственный переворот. Тем не менее, Вашингтон и Москва поддерживают связь по телефону для того, чтобы избегать возможных столкновений в Сирии. Россия при этом неоднократно выступала с предложением активнее взаимодействовать по вопросам разрешения конфликтов на Ближнем Востоке и борьбе с терроризмом, однако Соединенные Штаты до последнего момента игнорировали эти инициативы.