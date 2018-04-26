Глава Пентагона рассказал о планах США в Сирии

Вашингтон, 26 апреля. Власти США усилят борьбу с боевиками «Исламского государства»1 в Сирии, поэтому вопрос о выводе войск из арабской республики пока преждевременен. Об этом в четверг заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

«Мы продолжаем борьбу, мы будем расширять ее, привлекая больше региональной поддержки. Это крупнейший сдвиг, который мы сейчас делаем. Прямо сейчас мы не выводим войска», — отметил он, отвечая на вопросы сенаторов.

Напомним, что ранее Мэттис называл разгром запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» — единственной целью США в Сирии.

Это противоречит более ранним заявлением представителей американской власти о том, что Вашингтон будет добиваться смены власти в Сирии, а также недавнему ракетному удару США по объектам сирийской правительственной армии.

Российская сторона неоднократно уличала США и другие западные страны в том, что они поддерживают террористов в Сирии, чтобы использовать их для свержения президента САР Башара Асада. Москва обращала внимание на то, что за все те годы, что США присутствуют в Сирии, позиции ИГ1 укреплялись и только после того, как российские ВКС начали оказывать поддержку армии Сирии, боевики начали терять территории.



1 Организация запрещена на территории РФ.