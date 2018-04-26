Москва, 26 апреля. Россия исходит из того, что конфликт в Нагорном Карабахе должен решаться мирным путем. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Россия будет руководствоваться своими обязательствами по вопросу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Она также добавила, что дипломаты Армении и России должны думать о том, как развивать и строить совместное будущее, с учетом исторических и дружеских связей.

«Все, что зависело и зависит от Российской Федерации для того, чтобы такие связи выстраивались и были ориентированы на будущее, она делала. Мы выполняли свои обязательства, связанные и с региональной проблемой, которая является настоящей раной для Армении и Азербайджана, и будем исходить из всех тех обязательств, которые у нас есть», — сказала Захарова.

Напомним, в 1988 году между Азербайджаном и Арменией начался конфликт из-за Нагорного Карабаха, после того, как Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе боевых столкновений в 1992-1993 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом. Россия совместно с США и Францией выступают сопредседателями минской группы ОБСЕ, которая выполняет миссию в урегулировании конфликта.